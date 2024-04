Acusa candidata de Morena que Guanajuato hará montaje

Ciudad de México.- Tras asegurar que en Guanajuato no existe conflicto interno en Morena, Alma Alcaraz, candidata a la Gubernatura por ese partido, acusó que las autoridades de la entidad pretenden hacer un montaje respecto a la investigación del crimen de la morenista Gisela Gaytán, quien competía por la Alcaldía en Celaya.

"Me parece bastante imprudente, insensato, irreflexivo, inconsciente (que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez) salga a decir este tipo de cosas (revelar que entre las principales líneas de investigación por el crimen de la candidata Gaytán está la de conflictos internos en el partido) solo para generar una cortina de humo y que se distraiga a la opinión pública".

"No había un conflicto interno, había personas que quizás no estaban totalmente de acuerdo, como no lo estuvieron en muchos casos de varios candidatos en toda la República. Para nosotros es muy importante que esta investigación la atraiga la Fiscalía General de la República, ya que realmente no confiamos en las autoridades locales y nos parece que van a terminar haciendo un montaje. Van a sacar chivos expiatorios, algo muy parecido a lo que se hacía en los tiempos de Genaro García Luna", aseguró en entrevista con Reforma.

Pero, afirmó, no van aceptar un montaje con prácticas corruptas.

"(Van a ) tratar de retorcer el derecho, de esconder la verdad, de pisotear la justicia que existe. Ese tipo de situaciones, pues, de ninguna manera lo vamos a permitir. Por eso, repito, estamos solicitando que sea la Fiscalía General de la República quien pueda atraer el caso y que de ninguna manera quede en manos de la Fiscalía del Estado, porque ya vimos el sesgo que le quieren dar de una manera tan imprudente".

Dijo que de llegar a la Gubernatura del estado, hará una limpia completa en la Fiscalía General del Estado y en la Secretaría de Seguridad Pública.

"Una transformación pasa necesariamente por limpiar completamente las instituciones que ahorita nosotros las vemos con muy poca credibilidad, las vemos llenas de corrupción, llenas de intereses".

Confío en que el caso del asesinato de la candidata de la Alcaldía a Celaya sea atraído por la Fiscalía General de la República, pero hasta el momento no hay una respuesta oficial, precisó.

Indicó que actualmente 40 candidatos morenistas ya cuentan con protección por parte de la Federación.

Indicó que ella desde el principio ha contado con protección.

"Nosotros no teníamos confianza realmente en las autoridades locales y acudimos desde el principio a la Federación. Y, pues, a los días, creo, no recuerdo exactamente el día en que llegaron, pero no tuvimos mayor problema".

No obstante, dijo que actualmente hace responsable de la seguridad de todos los candidatos, de sus equipos de campaña y de sus familias, al gobernador del estado, al secretario de Seguridad Pública y al Fiscal General del Estado.