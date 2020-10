Acusa atropello en Morena

de México– El aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, acusó a miembros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de atropellar la democracia al pretender echar abajo la contienda interna de Morena.

Aseguró que si se aprueba el proyecto del magistrado Felipe Fuentes, donde se propone cancelar la elección interna y reanudarla después de junio del 2021, se cometería una violación más en la vida interna del partido.

“¿Por qué están haciendo los magistrados este atropello? Por interés y por dinero. Quieren cancelar la democracia”, señaló el también diputado federal.

Muñoz Ledo acusó a su rival por la dirigencia de Morena, Mario Delgado, y al grupo político en torno al canciller Marcelo Ebrard, de estar detrás de dicho proyecto, el cual ayer fue pospuesto en el Tribunal para su análisis y discusión.

“El operador de Marcelo es Mario Delgado, curiosamente yo los presenté. El secretario de Relaciones Exteriores es el benefactor o el beneficiario’.

“Mario Delgado ha acumulado mucho dinero, no sé si sea cómplice de negocios, eso no lo sé; públicamente el que lo está apoyando es un pillo, ahí están las fortunas, es Ricardo Peralta (exsubsecretario de Gobernación)”, sostuvo.

Muñoz Ledo dijo que hay acusaciones sobre el uso de entre 400 y 800 millones de pesos de la Cámara de Diputados para beneficiar a Delgado, coordinador de Morena en San Lázaro, por lo cual ha buscado la intervención de la Auditoría Superior de la Federación.

Por la mañana, el legislador señaló también al coordinador morenista en el Senado, Ricardo Monreal, de hacer alianza con Delgado para anular el proceso; sin embargo, tras hablar con él por la tarde, cambió de parecer.

“Me ha dicho enfáticamente que no está detrás de esto y que no va a poner ningún centavo, que me va a apoyar para la presidencia del partido”, manifestó.

Por su parte, Delgado acusó un presunto complot para frenar la elección interna de ese partido político y consideró que sería vergonzoso que el TEPJF aprobara el proyecto de sentencia.

“Podría materializarse un vergonzoso complot para evitar que ganemos la encuesta en Morena. No lo debemos permitir porque en la 4T el pueblo manda, que la gente decida”, demandó.