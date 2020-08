Acusa AMLO simulación en administración de puertos

Reforma

Querétaro— El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un "engaño" la concesión que se le extendió en el sexenio pasado a la Administración Portuaria Integral de Veracruz S.A. de C.V. (API) para manejar el Puerto de Veracruz y acusó una "simulación" para privatizar.

"Ayer dije que se había otorgado un permiso como una concesión por 100 años y salieron a replicar, a decir de que no es una privatización lo que se llevó a cabo, sino que es una empresa pública, entonces, me gustaría, haber si me pones el contrato, es que es interesante que se sepa cómo simularon las privatizaciones.

"Y en este caso de Veracruz, pues no sé si tengas el contrato de favor, yo publiqué ayer el contrato, es que es muy interesante esto, porque es un engaño, es una simulación. Además, si es público, si pertenece al Estado, ¿para qué se concesiona? No tendría ningún caso", dijo en conferencia.

El mandatario federal comentó que revisará dicho contrato por el contexto en el que se dio la concesión.

"Esto es lo que vamos a revisar, lo aclaro porque si no se pensaría de que es algo del sector público. Entonces, vamos a revisar porque es muy extraño, primero, ¿por qué así?, segundo, ¿por qué después de que se llevaron acabo las elecciones?, ¿quiénes son los beneficiaros y los montos? Porque no se puede decir que durante todo este tiempo ha mejorado mucho el Puerto de Veracruz", comentó.

El presidente agregó que se trata de una privatización, porque se entregó la concesión a la que denominó como una "empresa particular".

"Esto es lo que se está entregando, todo el Puerto a una empresa particular, es una privatización. Paraestatal, bueno, nunca pierde el dominio la Nación, el Estado, pero se interrumpe porque se entrega esta concesión", agregó.

Ayer, López Obrador denunció que el 6 de julio del 2018 -cuatro días después de las elecciones donde resultó ganador- el Gobierno de Enrique Peña Nieto renovó la concesión por 50 años más a la API, lo que dejaría el manejo del Puerto de Veracruz en manos de esa administración durante un total de 100 años, entre febrero de 1994 y febrero de 2094.

El mandatario publicó en su cuenta de Twitter el contrato de ampliación de concesión, firmado en 2018 por el finado Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.

En el documento se confirma la ampliación de la concesión, pero también que se trata de una API, es decir, de una empresa del Gobierno.

La API de Veracruz, es una empresa paraestatal, que fue constituida por el propio Gobierno federal el 15 de diciembre de 1993.

La compañía es parte de la estructura gubernamental y es la responsable de administrar el recinto portuario, operar las terminales, instalaciones y servicios a través de contratos con terceros, para la construcción de obras de infraestructura, conexiones ferroviarias y carreteras, y la optimización de costos.