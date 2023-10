Acusa AMLO que PJ busca a Creel para mantener privilegios

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que Ministros de la Corte negocian con Santiago Creel para que legisladores de Oposición eviten la eliminación de Presupuesto y fideicomisos al Poder Judicial.

López Obrador advirtió que diputados buscan presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el recorte previsto por la mayoría morenista en San Lázaro y calificó que con ello quieren mantener privilegios de juzgadores.

"Es natural de que los Ministros de la Corte estén haciendo una promoción para que no se les modifique el Presupuesto, es lo más lógico si se acostumbraron a vivir con privilegios, es lo que está pasando también en el País, los que se dedicaban a robar, los que recibían atenciones especiales, vivían con privilegios y todo eso se terminó, están molestos y claro que van a echar a andar toda una estrategia para evitar que les quiten sus privilegios

"Inclusive me decían que ya están haciendo acuerdos con el bloque conservador en la Cámara de Diputados para que de inmediato, los legisladores del bloque conservador presenten un recurso de inconstitucionalidad, imagínense, lo que está en la Constitución.

"Claro que es facultad de la Cámara de Diputados aprobar el Presupuesto, pretenden declarar inconstitucional, esa es la información que tengo, porque aquí llega información de todos lados, los mismos trabajadores de la Corte y del PJ nos ayudan, entonces creo que están hablando con el diputado Creel", afirmó en su conferencia mañanera.

El pasado 5 de octubre, la fracción de Morena en la Cámara de Diputados formalizó su iniciativa de disponer de 15 mil 450 millones de pesos, que actualmente se encuentran en 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, para uso de la Tesorería de la Secretaría de Hacienda.

Esta mañana, el Mandatario llamó a que los legisladores de Morena y aliados sigan todo el proceso para determinar la reducción contemplada en el Presupuesto de 2024, pues la Corte ya ha frenado aprobaciones por descuidos del procedimiento.

"Aprovecho para dar a conocer que debe cuidarse todo el procedimiento, porque la vez pasada, creo que sesionaron fuera del recinto legislativo, hubo algo, y de ahí se agarraron para anular todo lo que había aprobado el Congreso entonces que los legisladores tengan cuidado, que hagan todas las reuniones que establece el procedimiento legislativo, porque hay injerencia del Poder Judicial en asuntos del Legislativo, entonces que no den pretexto y que de manera soberana, libre, democrática, resuelvan", indicó.

El Presidente insistió a los trabajadores del Poder Judicial que no se preocupen, pues el recorte no les afectaría.

"Y acerca de la protesta de los trabajadores, están en su derecho, nada más decirles que no se dejen manipular, es un mensaje, porque no es en contra de los trabajadores, que no los engañen.

"Ustedes ven toda la prensa manipuladora, defensora del conservadurismo, toda está orientada en ese sentido que se afecta a los trabajadores, a los jubilados, a los trabajadores de base, no, es cortar el copete de privilegios, es que es ofensivo que estén recibiendo tanto los Ministros, los magistrados, los jueces", reiteró.

REFORMA publicó el miércoles 11 que 600 jueces, magistrados y mandos medios y superiores del PJF ya jubilados, serán afectados por la extinción de fideicomisos que les pagan pensiones complementarias a las del ISSSTE, si es que la iniciativa ya dictaminada es aprobada por ambas cámaras del Congreso.