Acusa AMLO presión en compra de medicinas

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que sus adversarios quieren presionar a que su Gobierno continúe con la compra de medicinas a las mismas empresas beneficiadas en el sexenio pasado.

"El sistema de salud está totalmente fraccionado, no hay médicos, ni medicinas. (...) Se robaban hasta el dinero de las medicinas y ahora tenemos presiones porque no les gusta lo que estamos decidiendo. Se compraban de medicinas al año cerca de 90 mil millones de pesos y se compraba todo sólo a 10 empresas, un gran negocio y no había medicinas.

"Ahora, como en el huachicol, quieren jugar a las vencidas y hay una campaña donde dicen que no hay medicamentos. Ahora sí ya se dan cuenta. Porque quieren obligarnos y presionarnos a que les compremos a los mismos de manera arbitraria las medicinas y caras. Pues no. Si no entienden, vamos a pedir las licitaciones y se va a comprar la medicina en cualquier parte del mundo, pero no van a faltar y no nos vamos a dejar chantajear por los corruptos", afirmó López Obrador.

Durante un evento de entrega de Programas del Bienestar en Jilotepec, Estado de México, el Mandatario federal aseguró que en su Gobierno no se nacionalizará la telefonía celular y el internet, pero reiteró que se creará una empresa para dotar al todo el pueblo de estos servicios.

"Adolfo López Mateos fue un gran Presidente y qué bien que estemos aquí y lo recordemos. Un Presidente que en otras cosas nacionalizó la industria eléctrica.

"Ahora, la telefonía y el internet sólo llega al 20% al territorio nacional. (...) No vamos a nacionalizar como se hizo con Mateos en el caso de la electrificación, pero sí vamos a crear una empresa para que llegue el internet y la telefonía celular por las líneas de la CFE a todos los pueblos. Ese es un compromiso", agregó el tabasqueño.