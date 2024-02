Acusa AMLO montaje; ¿Y las pruebas?, dice sobre capo

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó un montaje y exigió pruebas del supuesto financiamiento de "Los Zetas" a su campaña en 2006, como reveló Celso Ortega, líder de "Los Ardillos".

Tras la entrevista realizada al capo en Latinus, el Mandatario insistió en que su Gobierno no permite la corrupción y cualquier acusación debe investigarse con elementos sólidos sin promover "linchamientos públicos".

"No se puede hacer un juicio sumario, no se puede promover un linchamiento público, no se pueden hacer montajes como los que hacen (Carlos) Loret de Mola o Tim Golden.

"Loret ahora fue a entrevistar a un jefe de una banda que le dijo que yo había recibido o me habían entregado recursos, o habían aportado a la campaña de 2006 y todo un despliegue informativo, pruebas, ¿dónde están las pruebas y para qué ese montaje de manera ridícula? Un encapuchado", arremetió.

Ayer, el líder criminal que opera en Guerrero manifestó que cuando formaba parte de "Los Zetas" recibió la indicación de aportar dinero para favorecer la candidatura de López Obrador, aunque no mostró evidencias.

"Cuando yo anduve en Michoacán, el 'Z-42' me manda traer de Nueva Italia y me dice que tenía que venir a mi región a hacer política por Andrés Manuel López Obrador porque ellos estaban pagando la campaña presidencial por el PRD, y que una vez ganando iba a entregar todo el País a "Los Zetas".

"El 'Z-42' está detenido, yo creo que es importante que lo entrevisten y que les diga, él me conoce perfectamente bien", retó el sujeto con el rostro cubierto que fue entrevistado en la sierra guerrerense.

Esta mañana, el Presidente se lanzó contra Loret de Mola y especuló que la entrevista se realizó en una residencia del periodista en Valle de Bravo.

"Pero además que tiene que atravesar la sierra me dicen, para poder llegar al campamento y con el jefe del grupo, yo creo que eso lo hizo donde está su hacienda en Valle de Bravo, debe de tener como ahí los sets de televisión, como cuando decía los de García Luna.

"Él es el que tiene que dar una explicación cómo es que se hizo tan millonario, tan rico y sus vínculos con García Luna, eso es lo que tiene que explicar", abundó.

López Obrador insistió en que la acusación del líder de Los Ardillos forma parte de un "montaje calumnioso" que beneficia a la Oposición, pero ni con esa "guerra sucia" volverán al poder.

"Está bien que hagan su lucha y hasta está bien la guerra sucia, no pasa nada, nos hacen lo que el viento a Juárez, es su derecho y estamos en una democracia, imagínense si viviésemos en una dictadura, ¿estaría Loret de Mola haciendo reportajes calumniosos? Y todos los medios", agregó.