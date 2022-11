Acusa AMLO 'mala costumbre e injerencismo' de EU por defender al INE

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó mala costumbre e injerencismo de Estados Unidos, cuyo Gobierno defendió las instituciones electorales independientes y tomó nota de las marchas del pasado domingo 13 de noviembre en México en contra de la propuesta del jefe del Ejecutivo para reformar al INE.

"Estamos al tanto de las protestas para no tocar al Instituto Nacional Electoral (INE) que tuvieron lugar a lo largo de México este fin de semana y nuestro punto de vista es que instituciones independientes, libres de influencia política, son una piedra angular de la democracia", dijo Vedant Patel, vocero del Departamento de Estado de EU. "Las instituciones electorales no partidistas en particular aseguran que todas las voces sean escuchadas y son fundamentales en los procesos democráticos".

En conferencia desde Palacio Nacional, el tabasqueño afirmó que el vocero del Departamento de Estado es libre de expresarse.

"Esa es la costumbre que había antes, de que se iban a quejar allá en Estados Unidos, nos van acusar ja ja ja o van a la Embajada aquí con nuestro amigo Ken Salazar o al Departamento de Estado. Y nunca falta tampoco en el Gobierno de Estados Unidos, alguien que quiera declarar, porque es parte de su tradición, yo diría de sus malas costumbres, el injerencismo", dijo.

"Pero tampoco pasa nada, aquí si el Reforma, imagínate, todo lo que dicen en el Departamento de Estado, las agencias internacionales son las fuentes de información más socorridas por periódicos conservadores como el Reforma, pero no pasa nada, nada", agregó.

La semana pasada, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EU, el demócrata Bob Menéndez, había ya asegurado tener la expectativa de que la Administración Biden reforzaría sus esfuerzos para apoyar a las instituciones y a los actores democráticos en México.

"El potencial desmantelamiento del Instituto Nacional Electoral en México, por parte del presidente López Obrador, representa el más reciente e urgente reto en nuestra campaña para restaurar los valores democráticos al centro de la política exterior (de EU) en el hemisferio occidental", dijo Menéndez.