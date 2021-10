Acusa AMLO incongruencia de oposición

Ciudad de México.— Luego de que coordinadores de diputados del PAN, PRI y PRD presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Revocación de Mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó incongruencia de la oposición.

En la conferencia mañanera, el mandatario federal afirmó que de manera increíble y hasta surrealista los "conservadores" ahora rechazan la consulta, aun cuando se trata de un mecanismo de democracia participativa y que hace meses afirmaban que buscarían "ganarle" en ese ejercicio.

"Venían diciendo que querían que yo me fuera, se acuerdan de un movimiento que se llamaba o se llama Frena, era para que me fuera y decían que iban a participar en la consulta, luego se agrupan todos los conservadores, los que vimos en la foto, y el plan era 'vamos a ganar la mayoría en el Congreso y luego le vamos a ganar en la revocación de mandato', eso decían", comentó.

"Era lo que declaraban, pues qué creen, ayer (jueves) fueron a la Suprema Corte a decir que era inconstitucional la consulta, que estaba mal formulada la pregunta. ¿Qué es lo que están haciendo?, simulando primero (porque) es una incongruencia que quienes se dicen demócratas rechacen mecanismos de democracia participativa".

Los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI y PRD presentaron ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Revocación de Mandato con el argumento de que la pregunta contenida en la norma desvirtúa el objetivo de la reforma constitucional.

Sostuvieron que se amplía indebidamente la pregunta, ya que en lugar de cuestionar simple y categóricamente si se debe o no revocar el mandato del presidente, la desnaturaliza al preguntar a la gente si debe ratificársele el mandato.

"Entonces qué es lo que hay en el fondo: politiquería. Van a salir, porque no tienen razón de que va llevarse a cabo la consulta. Y, cuál es el paso siguiente (de la oposición), decir: 'no participamos y llamamos a no votar', que nadie participe. Yo creo que todavía no pierden las esperanzas de regresar y no quisieran que existiera este mandato constitucional (de la revocación)", dijo.

"Porque creen que los ciudadanos son borregos, les van a decir 'meeeeh, eehhh', eso es. Entonces es importante que se sepa que se van a llevar a cabo estos procesos y que no hace falta estar insultando ahí, que los ciudadanos decidan libremente Es importante aclarar este proceso".

Tras subrayar la importancia de permitir la participación de la gente para abonar al "método" democrático, López Obrador afirmó que de aquí a marzo se va a conocer bien la pregunta y confió en que no va haber ninguna duda.

"Porque unos van a estar por el 'sí' y otros por el 'no', sí o no, así, no hay 'tal vez, lo voy a pensar', no hay término medio, es sí o no, es muy sencillo. El ciudadano (Va ver) la pregunta: '¿quieres que siga?', palabras más, palabras menos, o no", explicó.

"Entonces a finales de marzo del año próximo se van a instalar mesas para la consulta y se va entregar una boleta a todos los ciudadanos que participen, que vayan y ahí se tiene que tachar si se quiere o no que continúe el presidente".