Acusa AMLO fiscales estatales intocables

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que los fiscales estatales son intocables, pues los protege hasta el Poder Judicial federal.

En conferencia, el Mandatario federal arremetió en contra de los fiscales, a quienes señaló de ser herencia de gobiernos pasados y de ser prácticamente intocables.

"Eso se originó porque se les permitió a los gobernadores que nombraran a los fiscales o procuradores estatales. Aparentemente se hizo mediante un procedimiento legal, democrático, entre comillas, pero en realidad fueron los gobernadores los que nombraron.

"Incluso nombraron hasta los encargados o fiscales anticorrupción, imagínense, el fiscal anticorrupción y de justicia nombrado por el Gobernador. Pero eso no es todo, los nombraron por 10 años o 12 y son prácticamente inamovibles, son intocables", criticó.

En el caso de Guanajuato, indicó el Jefe del Ejecutivo, el Gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez es quien gobierna, pero no manda.

"Que es lo que pasa en Tamaulipas, Morelos y otros estados, donde llega el Gobernador nuevo. En el caso de Guanajuato no porque ahí lo apoya el Gobernador, es otro fenómeno, ni siquiera es el Gobernador, sino el grupo que manda en Guanajuato. El Gobernador es una buena persona, ahora si que gobierna, pero no manda, es una buena persona, pero ahí hay un grupo que son los que tienen el poder", declaró.

"Pero en estos otros casos los dejaron los anteriores. Al de Morelos lo dejó Graco (Ramírez), a este señor (Irving Barrios, Fiscal de Tamaulipas) lo dejó Cabeza de Vaca, al de Veracruz lo había dejado (Miguel Ángel) Yunes. Pero es un problema legal, porque ahora están protegidos por el Poder Judicial de la Federación y no hay forma", agregó.

El tabasqueño dijo que se requiere una reforma a la ley para que los fiscales estatales tengan una autonomía real.

"En el caso de Morelos solo con juicio político y como no hay dos terceras partes no se puede, solo si hay delitos del fuero común y también en esos casos solicita la Fiscalía General que se extienda la orden de aprehensión y los jueces no lo hacen".

"Si se va a requerir de una modificación a la ley, buscar la forma de que tengan autonomía, pero que sea una autonomía real no simulada, porque si van a depender del gobernador, pues no se avanza o de gobernadores pasados, por el tiempo".