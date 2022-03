Acusa AMLO de clasismo y racismo a quienes critican venta de tlayudas en AIFA

Ciudad de México.- El presidente, Andrés Manuel López Obrador, criticó que los medios de comunicación destacaran que en la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se vendieran tlayudas, y lo consideró racista y clasista.

En su mañanera, el mandatario federal dijo que esas posturas son parte del desconocimiento de la grandeza cultural del país y el sentirse superiores a los demás.

"Hubo un Twitter de Hernández, de una conductora, de televisión, pero no solo ella, sino otros, dónde la nota principal era que una señora estaba vendiendo tlayudas. Entonces, con un desprecio. Qué poco conocen México, las culturas de nuestro País, ya quisieran comerse una tlayuda. ¿Qué quieren, cómo se llaman las tortas de Estados Unidos, hamburguesas?", cuestionó.

"Pero es mucho el racismo, el clasismo y el coraje, entonces esto no saldría a flote, siempre se mantendría, si no se llevara a cabo esta confrontación de ideas, este debate permanente, a ver si no está Hernández, y no solo ella, en general periódicos, medios, y millones de personas que están muy molestas porque, como siempre lo he dicho, el conservadurismo en México siempre ha existido, ahora está manifestándose, no está creciendo, pero sí hay como 25, 30 millones de ciudadanos con pensamiento conservador, son muchos".

"Es parte del desconocimiento de la grandeza cultural de México y sentirnos superiores a los demás, eso es racismo y clasismo, por eso es importante el debate, si no esto no saldría, la señora estaría diciendo, fue un día histórico, se inauguró un gran aeropuerto, llevaba mucho tiempo sin hacerse una obra tan importante y alguna crónica, alguna nota de color, no de tlayudas, sino la opinión de Carlos Slim, de que es una obra bien construida, bien hecha".

"Pero no, no, no, tenía que salir lo otro, y así por lo general, por eso no hay desgaste, es parte de mi trabajo".

El Jefe del Ejecutivo dijo que hay familias en las que no pueden hablar de política porque hay pensamientos distintos, algunos de ellos conservadores.

Agregó que hay jóvenes de "familias acomodadas" que no van a seguir el ejemplo de sus familiares.

"En las familias por ejemplo, y esto quienes están viendo lo saben, si en una familia hay gente con pensamiento conservador y con otra manera de pensar, les cuesta mucho trabajo, llegan a acuerdos en los que no se habla de política mientras están en familia, es muy difícil", planteó.

"Yo dedico mucho tiempo a la mayoría del pueblo, muchísimo tiempo a la mayoría del pueblo (...) Y dijo (un empresario) ¿Por qué no nos da el mismo tiempo? Sí, pero ustedes tienen más posibilidades de informarse, de lo que está ocurriendo, debo dedicar más tiempo a la gente más olvidada, marginada, y también a los jóvenes, ahí sí de manera general, porque hay jóvenes de familias acomodadas que están tomando consciencia y no necesariamente van a seguir el ejemplo de sus familiares, eso sí me importa bastante".

"Se van formando igual que sus familiares, hay casos en los que estos jóvenes al recibir una información distinta internalizan un mensaje, apegado a lo racional, en el que con argumentos se habla de la necesidad del amor al prójimo, de no ser egoísta, individualista, de no estar pensando nada más en lo material, de vivir para tener lo básico y ser feliz ayudando al que más lo necesita, entonces sí le dedico tiempo".