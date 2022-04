Acusa AMLO a ‘vendepatrias’ de traición y respaldar saqueo

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los legisladores de oposición que frenaron su reforma eléctrica de “vendepatrias”, de haber traicionado al país, de defender a empresas extranjeras que roban y de respaldar el saqueo.

“Bueno yo considero que el día de ayer (el domingo) se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que en vez de defender los intereses del pueblo, de la Nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrar, a robar y estos diputados respaldaron a los saqueadores, para decirlo con claridad”, lanzó.

PUBLICIDAD

“Entonces, lo de ayer sin exagerar tiene que ver con ese pensamiento conservador que predomina, ellos prefieren estar bien con los potentados y hubieron diputados, mujeres y hombres que votaron en favor de México, en favor de los intereses de México”, dijo.

“Que no digan los vendepatrias que la reforma afectaba. No argumentaron nada en contra, uno de los que subió ahí a defender el punto fue el anterior secretario de Economía, a decir que nos iba a ir muy mal con los extranjeros, que nos iban a castigar porque nos iban a llevar a tribunales internacionales, porque estábamos incumpliendo con el Tratado (T-MEC), cosa que es absolutamente falsa”, señaló.

El mandatario federal afirmó que las empresas y los fondos de inversión que dominan al mundo ambicionan el petróleo y la industria eléctrica de México.

“Esa es la mentalidad que prevaleció ayer, afortunadamente como ya los conocemos, desde hace cuánto estamos defendiendo el petróleo, la industria eléctrica, llevamos décadas, porque eso es lo que más ambicionan los extranjeros, no sólo las empresas, los que están detrás, que es una cadena de mando, son los fondos de inversión que dominan en el mundo. Son fondos de inversión, las empresas y luego los intereses oligárquicos corruptos de cada país y desde luego hay niveles”, acusó.

Agregó que fue vergonzoso que el PRI haya actuado como palero del PAN.

“Ahora fue hasta vergonzoso ver al PRI como palero del PAN. No sé si ustedes, sobre todos los de más edad, imaginaron que esto iba a pasar, lamentable, imagínense, el partido que surge con la Revolución”, señaló.

López Obrador planteó que el revés a su reforma se pudo evitar comprando votos, pero aseguró que no son iguales a los Gobiernos de antes.

“¿Qué vamos a hacer? Comentaba yo que ya veíamos venir eso, claaaaaro, se pudo evitar si actuábamos como lo hicieron en el 2013, que compraron los votos, pero no somos iguales, en el 2013 obtuvieron mayoría absoluta, no hubo oposición, porque repartieron dinero, por eso fue la llamada reforma energética, que es la reforma que nosotros estamos enfrentando. Ah, porque esto no termina todavía, esto apenas comienza”, sentenció el jefe del Ejecutivo.