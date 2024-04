Acusa AMLO a 'potencias' de respaldar a Ecuador

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó este martes la ambigüedad con la que Estados Unidos y Canadá se pronunciaron tras el asalto armado de Ecuador a la Embajada de México en Quito.

Tras recordar que se trata de los principales socios comerciales, el mandatario lamentó que los Gobiernos de Joe Biden y Justin Trudeau no hayan lanzado una condena contundente frente a la violación al derecho internacional, realizada bajo pretexto de arrestar al ex vicepresidente Jorge Glas, quien tenía asilo político y estaba refugiado en la sede diplomática.

"En el caso de Estados Unidos y Canadá, somos socios económicos comerciales, somos vecinos y fue muy idenfinida su postura, hasta ahora, ha sido muy indefinida su postura; se llegó al extremo, en el caso de Canadá, de decir que fue una presunta violación al derecho internacional, usaron una palabra, aparente, eso no lo permitimos, no lo aceptamos.

"En el caso de Estados Unidos fue un documento, un boletín del Departamento de Estado, un boletín del Departamento de Estado, no condenando la intromisión, el asalto, la invasión a nuestra Embajada, y hablando de que se busque la reconciliación pero sin pronunciarse en contra de este acto autoritario", acusó.

López Obrador se quejó que el mandatario estadounidense tampoco haya abordado el tema a cuatro días de que ocurrió, como sí lo hicieron de inmediato otros jefes de Estado de América Latina y el Caribe.

Atribuyó que posiblemente, Estados Unidos quiere mantener relaciones estables con el Gobierno de Daniel Noboa, pero reclamó que no debe haber un trato distinto, condenando las violaciones de unos y avalando las de otros países.

"Además no lo ha hecho el presidente (Joe) Biden, como lo hicieron otros mandatarios que se han expresado abiertamente, entonces pensamos de que quieren mantener relaciones, igual que las tienen con nosotros, de amistad con, en este caso Ecuador, a pesar de una actitud autoritaria como la que estamos viendo.

"Entonces ya no queremos que se siga aplicando en América la doctrina Monroe, no queremos que se siga aplicando esa máxima de que ese gobernante autoritario es un tal por cual, pero es nuestro tal por cual, no queremos eso, eso debe de eliminarse", dijo.

Destacó que si Canadá y Estados Unidos no se suman a una condena más enérgica, las relaciones diplomáticas seguirán, pero él debe informar quiénes son solidarios con México y quiénes no en este conflicto.

-¿A qué están obligados Estados Unidos y Canadá siendo los principales socios comerciales de México en este contexto? ¿A que dejen las tibiezas?, se le preguntó.

"A pronunciarse, abiertamente y si no lo hacen no hay problema con nosotros, van a continuar nuestras relaciones pero no podemos nosotros dejar pasar un acto así, no nos podemos callar, sería de pusilánimes de que ante un atropello así nos quedáramos callados y no informáramos al pueblo de México, el comportamiento y la actitud de otros pueblos y de otros gobiernos", añadió.

El presidente presentó un video que detalla parte de la irrupción de agentes ecuatorianos en la Embajada mexicana, donde se aprecia cómo los elementos policiacos y de fuerzas especiales, que portan armas largas, someten en repetidas ocasiones a Roberto Canseco, jefe de Cancillería de la Embajada. Lo someten, jalonean y lo tiran al piso.

'A México se le respeta'

En su conferencia mañanera, también advirtió a Ecuador que a México se le respeta, pues acusó a ese país de actuar de manera autoritaria al allanar la Embajada en Quito para detener a un asilado político.

Afirmó que fuerzas policiales y militares ecuatorianas que irrumpieron de manera "vil" en la sede diplomática no lo hubieran hecho si no sintieran respaldo de potencias hegemónicas.

"Vamos a dar a conocer imágenes que se tomaron de adentro de la Embajada de la forma tan autoritaria y vil en que allanaron nuestra sede diplomática, el asalto a nuestra Embajada.

"Y eso no lo hace un Gobierno si no siente que tiene respaldo de otros gobiernos o de potencias, por eso vamos a llevar este asunto a la Corte de Justicia Internacional, a México se le respeta", lanzó y enseguida recibió aplausos de 23 Gobernadores y Gobernadoras de Morena y aliados en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional.

Ayer, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa justificó que la irrupción en la Embajada mexicana fue porque no podía correr el riesgo de que se fugara el ex vicepresidente Jorge Glas, quien se encontraba refugiado en esa sede desde diciembre, investigado por presunto peculado en obras de reconstrucción.

Asimismo, manifestó su disposición para resolver las diferencias con México, luego de que el caso llevó romper relaciones diplomáticas, pero sostuvo que la justicia no se negocia.

"No podíamos permitir que se asile a delincuentes sentenciados, involucrados en crímenes muy graves", expresó Noboa.

"Al pueblo hermano de México quiero expresarle que siempre estaré dispuesto a resolver cualquier diferencia, pero que la justicia no se negocia, y que jamás protegeremos a criminales que les han hecho daño a los mexicanos", añadió en un comunicado difundido en su cuenta de X.

Esta mañana, López Obrador dijo que México es una nación independiente y no una colonia de países extranjeros, pues la ciudadanía tampoco deja llevarse por campañas calumniosas.

"Todas las campañas, las que surgen en México y las que vienen del extranjero, como esa que echaron a andar desde el extranjero, de AMLO narcopresidente con el New York Times, con información de la DEA, con el premio Nobel del periodismo o su equivalente, toda una campaña.

"Creen que nos estamos chupando el dedo, o que es como antes, que los gobiernos se arrodillaban ante las hegemonías, ante gobiernos extranjeros, ahora no, México es un país independiente, libre, soberano, no somos colonia de ningún país extranjero y vamos a seguir resistiendo", añadió.