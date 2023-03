Acusa AMLO a Lorenzo Córdova de turismo político

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, de realizar "turismo político", financiado con dinero público.

En conferencia, el mandatario fue cuestionado sobre la gira que realizó el presidente del órgano electoral en Estados Unidos.

En respuesta, criticó que el funcionario viaje al extranjero, con cargo al erario, para ir a "conspirar".

"Si acaso sería que está utilizando dinero del pueblo de México para hacer turismo político, derechooso, facho", dijo.

"Le cuesta al pueblo, es el presupuesto, que se le pague para ir a conspirar en contra del pueblo de México, pero vivimos en un país libre y hay tolerancia y se garantiza el derecho a disentir, no hay problema y ellos ni se dan cuenta, ellos lo ven normal".

Cuestionado sobre la reunión de Córdova con Luis Almagro, secretario general de la OEA, el Presidente consideró que se trata de un encuentro "normal", ya que "son iguales".

"Pues es muy acorde con lo que él representa y lo que significa, un representante, la oligarquía de México, un personaje antidemocrático, de la élite política del país", acusó.

"Entonces no es ninguna novedad que se reúna con Almagro, son iguales, como otros internacionalistas que están en Washington, o como los que están en el Departamento de Estado dedicados a apoyar a los movimientos de derechas de América Latina y del mundo, no es ninguna novedad, es normal".

Reunido con el presidente del INE, Almagro criticó la reforma electoral recientemente aprobada en México, conocida como "Plan B", al asegurar que está en riesgo la institucionalidad en la organización de los procesos electorales.

Cuestionado al respecto, ante las elecciones de 2024, el Presidente desestimó el impacto de los señalamientos de la OEA.

- ¿Cree que los pronunciamientos de Almagro tengan un impacto en la elección del 2024, sobre la integridad de las elecciones?, se le preguntó.

- "No, aquí no puede el pueblo de México es mucha pieza y al pueblo de México se le respeta", respondió.

Apunta contra Comisionado

En su conferencia matutina, el Presidente arremetió contra la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.

El Mandatario reprochó que no se reconozca la labor de las fuerzas federales para hacer frente a la violencia que se registra en la Sierra Tarahumara.

Incluso acusó al Comisionado de no haberse pronunciado, en su momento, sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

"El Comisionado de derechos humanos de la ONU solo se ha dedicado a acosarnos, ojalá y tome en cuenta el trabajo que se hizo por parte de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa (en Chihuahua).

"Y que reconozca que ya no son los tiempos de antes, que había impunidad, que sucedía en estos hechos lamentables, estos asesinatos y no se castigaba a los responsables, porque estoy seguro que este señor de derechos humanos de la ONU, si estaba aquí cuando desaparecieron los jóvenes de Ayotzinapa, no dijo nada, o hablaban".