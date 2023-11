Acusa AMLO a jueces de ordenar 'megadesalojo'

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que jueces han ordenado que la Guardia Nacional lleve a cabo un "megadesalojo" en el Municipio veracruzano de Ángel R. Cabada.

En conferencia, el Mandatario instó al Poder Judicial a tomar cartas en el asunto.

"Aprovecho para decirlo, que se lleven acabo desalojos. Nos están pidiendo jueces, ojalá y ya despierten, con todo respeto, los de la Judicatura, del Consejo de la Judicatura, porque imagínense jueces que nos piden que la Guardia Nacional desaloje a quienes viven desde hace 30,40 o 50 años en una colonia, pero que desalojen la Guardia Nacional a todos, esto está pasado en Ángel R. Cabada, en Veracruz, no estoy hablando al tanteo", declaró.

El Jefe del Ejecutivo reconoció que él ordenó no obedecer la resolución judicial porque una medida así no tiene que ver con la justicia ni con el derecho.

"Y si no se ejecuta la orden, destituyen al de la Guardia Nacional. Imagínense ¿cómo se va a desalojar a una colonia completa? No sé cuál es el motivo por esta actuación, pero eso no tiene nada que ver con la justicia, ni con el derecho, eso tiene que ver con lo chueco, pero así se dan casos. Entonces, si se tiene que proteger a la gente, hay un derecho de posesión adquirido, no es 'a ver, los vamos a desalojar'", aseveró.