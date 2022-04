Acusa AMLO a EU de impulsar campaña contra Tren Maya

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que Estados Unidos está detrás de la campaña de ambientalistas en contra del Tren Maya.

"Hay, con propósitos políticos, no ambientalistas, una campaña contra el Tren Maya financiada por organismos internacionales y por empresarios mexicanos y están utilizando a pseudoambientalistas".

"Ya hay cada vez más ambientalistas que no existían, que no tenían presencia, que están llegando, cómo el Gobierno de Estados Unidos está financiando grupos contrarios a nosotros, como el de Claudio X. González, y otros personajes opositores a nosotros y también asociaciones ambientalistas", comentó López Obrador.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal aseguró que el Tren Maya respeta el medio ambiente y que se revisará la supuesta suspensión de obras en el Tramo 5 por parte de un juez.

"Qué no vieron los ambientalistas que está precisamente en el Tramo 5 -por eso lo menciono- y cómo el trazo del Tren Maya respeta ríos subterráneos, no afecta cenotes. Tan es así que los campesinos, ejidatarios, pequeños propietarios, todos dieron su anuencia, pero este es un asunto de tipo político".

"Por qué no se pronunciaron en contra de Xcaret, que hicieron ríos o desviaron ríos subterráneos, eso ahí en el Tramo 5, pero en Valladolid escarbaron para unir cenotes y cómo es que los ambientalistas nunca se dieron cuenta o el juez de Mérida, dónde andaba, no lo supo, no es su obligación, porque él ve solo escritos. Es todo lo que tiene que ir cambiando, porque un juez lo que tiene que procurar es la justicia, para eso está, para hacer justicia", añadió.