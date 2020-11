Acusa Alianza ‘partidismo desmesurado’

Ciudad de México— Los estados que conforman la Alianza Federalista reclamaron que los diputados ejercieron un “partidismo desmesurado” al concretar un golpe de 182 mil millones

de pesos contra las 32 entidades federativas del país.

Al analizar lo sucedido en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2021, aprobado el viernes al amanecer por 6.2 billones de pesos, reprochó que los diputados de la mayoría ignoraran los planteamientos y propuestas de los gobernadores, diciendo “no” a cualquier cambio posible que restableciera recursos federalizados.

“La gran mayoría de los diputados federales, en un ejercicio de partidismo desmesurado, optaron por privilegiar la línea política más que el deber democrático”, sostuvo la organización de gobernadores que reclama revisar el pacto fiscal.

“Tomar como excusa la austeridad para desamparar políticas públicas con una asignación presupuestal caprichosa e inequitativa es criminal, pues los recortes aplicados en el PEF 2021 para los estados y municipios traerán consecuencias y afectaciones directas a la calidad de vida de los ciudadanos, frenando obras de infraestructura sustanciales que se traducen en generación de empleos y desarrollo económico, así como proyectos para seguridad, campo, educación, salud, entre otros”.

Los 10 mandatarios de la Alianza manifestaron que acudieron ante el Poder Legislativo pensando en la división de Poderes y en su autonomía, pero no hubo reflexión alguna.

“(Los diputados) perdieron la oportunidad de hacer política en grande; se limitaron a decir no, a querer no, a hacer no. Se perdieron a sí mismos el respeto y perdieron el de los mexicanos. Hicieron historia de espaldas a México”, afirmaron.

Indicaron que la pérdida de los 182 mil millones de pesos en Aportaciones, Participaciones, Subsidios y Convenios impactará en las prioridades en materia de educación, salud, infraestructura social, seguridad pública y su fortalecimiento financiero.

Advirtieron que los recursos pertenecen a todos los estados, no sólo al Gobierno federal.

“Los estados de la Alianza Federalista hemos demostrado siempre solidaridad por medio de la productividad, por ello esperábamos un trato recíproco, que corresponda a nuestra participación en la actividad económica y en la recaudación, de lo contrario el impacto económico y social será irreversible”, expusieron.

“El daño no es a 10 estados y sus municipios; es a todos, sin excepción”.

Señalaron que ya es impostergable revisar el Sistema de Coordinación Fiscal.

“La Alianza no se rinde. Resistimos en unidad y en la confianza en el compromiso con la justicia y con México del Poder Judicial de la –subrayamos– Federación”, subrayó.