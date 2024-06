Acuden mexicanos a las urnas en unas elecciones históricas

The New York Times | Las encuestas muestran que dos mujeres encabezan la lista de candidatos en las elecciones presidenciales de México. Las mujeres no pudieron votar en el país hasta 1953.Credit...Carl De Souza/Agence France-Presse - Getty Images

Los mexicanos votarán el domingo en unas elecciones que son pioneras en varios frentes: se prevé que sea la mayor contienda electoral de la historia del país, ya se encuentra entre las más violentas de los últimos tiempos y probablemente pondrá a una mujer en la presidencia por primera vez en la historia. Los dos principales contendientes, que según los sondeos se reparten ampliamente el electorado, son mujeres. La favorita es Claudia Sheinbaum, climatóloga que representa al partido gobernante y a sus aliados. Su competidora más cercana es Xóchitl Gálvez, empresaria de una candidatura que incluye a un grupo de partidos de la oposición. Sheinbaum lleva meses con una ventaja de dos dígitos en las encuestas, pero la oposición argumenta que esas cifras subestiman el verdadero apoyo a su candidata. En una entrevista, Gálvez dijo que "hay un voto antisistema" y que si los mexicanos acuden en masa a las urnas el domingo, "ganaremos". "Tiene la mentalidad de que va ganando por 30 puntos", dijo la Sra. Gálvez, refiriéndose a su rival. "Pero se va a llevar la sorpresa de su vida". Xóchitl Gálvez, empresaria y ex senadora, encabeza una candidatura que incluye partidos de oposición de derecha, centro e izquierda.Credit...Lorenzo Hernández/EPA, via Shutterstock La contienda pone de manifiesto los inmensos avances logrados en la política mexicana en los últimos años por las mujeres, que no pudieron votar en el país hasta 1953. Gálvez fue senadora y Sheinbaum gobernó la capital, una de las ciudades más grandes del hemisferio. "Por primera vez en 200 años de república, las mujeres llegaremos a la más alta distinción que nuestro pueblo puede otorgarnos: la presidencia de México", dijo Sheinbaum en un discurso reciente. Sin embargo, gran parte de la carrera se ha centrado en una figura que no está en la papeleta, pero que ocupa un lugar preponderante: el poderoso presidente actual, Andrés Manuel López Obrador. El Sr. López Obrador ha sido un elemento fijo de la política mexicana durante décadas, presentándose a la presidencia en las tres elecciones anteriores antes de ganar finalmente de forma aplastante en 2018. Aunque goza de una amplia popularidad, López Obrador ha sido una figura polarizadora, que ha suscitado la adulación de los seguidores más acérrimos y el vitriolo de los críticos. Su gobierno duplicó el salario mínimo y utilizó programas de transferencias monetarias para ayudar a millones de personas a salir de la pobreza, al tiempo que potenciaba al ejército y aplicaba medidas que muchos advirtieron que debilitarían las instituciones democráticas. Su dominio puso patas arriba la política establecida, lo que llevó a tres partidos, de derecha, centro e izquierda, a formar una incómoda unión que ahora respalda a la Sra. Gálvez. La Sra. Sheinbaum ha atraído a los votantes principalmente con la promesa de continuar su legado. Gálvez se ha presentado como una alternativa para los descontentos con el liderazgo de López Obrador, prometiendo revertir muchas de sus políticas. Claudia Sheinbaum hereda el manto del partido en el poder del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ha sido un fijo en la política del país durante décadas.Credit...Ronaldo Schemidt/Agence France-Presse - Getty Images "La forma en que se ha desarrollado esta elección es un testimonio del impacto que López Obrador ha tenido en la política mexicana", dijo Carlos Bravo Regidor, analista político mexicano. "Él es el centro en torno al cual se definen las identidades políticas y las posiciones políticas". Quienquiera que suceda a López Obrador se enfrentará a retos de enormes proporciones. La violencia de los cárteles sigue atormentando al país, desplazando a la población en masa y alimentando uno de los ciclos electorales más mortíferos de la historia reciente de México. El Sr. López Obrador dirigió la atención del gobierno a abordar las causas de la violencia en lugar de librar una guerra contra los grupos criminales, una estrategia que llamó "abrazos, no balas". La Sra. Gálvez ha criticado este enfoque. "Basta de abrazos para los delincuentes y balas para los ciudadanos", bromeó en campaña. Ha dicho que retiraría a las fuerzas armadas de las actividades civiles y las dirigiría a la lucha contra el crimen organizado, al tiempo que reforzaría la policía. Sheinbaum ha dicho que seguirá centrándose en las causas sociales de la violencia, pero que también trabajará para reducir los índices de impunidad y reforzar la guardia nacional. En cuanto a la economía, las oportunidades son claras: México es ahora el mayor socio comercial de Estados Unidos, beneficiándose del reciente desplazamiento de la industria manufacturera de China. La moneda es tan fuerte que ha sido etiquetada como el "superpeso". Pero también hay problemas latentes. El déficit federal se disparó a cerca del 6% este año, y Pemex, la compañía petrolera nacional, está operando bajo una montaña de deuda, tensando las finanzas públicas. Una refinería de petróleo de PEMEX en Paraíso, estado de Tabasco. La deuda de la compañía petrolera nacional está contribuyendo a las preocupaciones económicas. Credit...Yuri Cortez/Agence France-Presse - Getty Images "El riesgo fiscal al que nos enfrentamos en este momento es algo que no habíamos visto en décadas", dijo Mariana Campos, directora de México Evalúa, un grupo de investigación de políticas públicas. Otro reto son las nuevas y amplias responsabilidades otorgadas a las fuerzas armadas, a las que se ha encomendado la gestión de puertos y aeropuertos, la explotación de una línea aérea y la construcción de un ferrocarril a través de la selva maya. Sheinbaum ha dicho que "no hay militarización" del país, al tiempo que ha sugerido que está abierta a reevaluar la participación de los militares en las empresas públicas. Además de estos apremiantes retos internos, el destino del próximo presidente estará entrelazado con el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Una victoria del Presidente Biden en la reelección proporcionaría continuidad, pero el regreso de Donald J. Trump a la Casa Blanca sería probablemente mucho menos predecible. Los planes de Trump de detener a gran escala a los indocumentados y deportarlos a sus países de origen podrían afectar a millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. Ya ha amenazado con imponer aranceles del 100% a los automóviles chinos fabricados en México. Solicitantes de asilo en fila para sus citas de entrevista con las autoridades estadounidenses en el cruce fronterizo de El Chaparral en Tijuana, México, el mes pasado.Credit...Guillermo Arias/Agence France-Presse - Getty Images Luego está el enconado problema del fentanilo, que, según el gobierno de Estados Unidos, los cárteles producen en México utilizando sustancias químicas importadas de China. Trump ha sugerido tomar acciones militares para combatir el comercio de fentanilo. Manejar esa presión de Washington, incluso en forma de retórica de campaña incendiaria, podría resultar un desafío para el próximo presidente de México. Sheinbaum ha dicho que México tendría “buenas relaciones” con Trump o Biden como presidente, y su equipo de campaña ha dicho que seguirá trabajando para contener los flujos de migrantes. La Sra. Gálvez dijo que ella también se sentiría cómoda trabajando con ambos hombres. "Me parece que Trump, en el fondo, es un hombre pragmático", dijo, y añadió: "lo que quiere es resolver los problemas en la frontera y con el fentanilo, y creo que podemos".