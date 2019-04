Activista pide audiencia con AMLO

Ciudad de México— La activista Isabel Miranda de Wallace entregó esta mañana una solicitud de audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la Oficialía de Partes de Palacio Nacional.

En entrevista, la presidenta de la organización Alto al Secuestro dijo que su intención es explicarle los pormenores del secuestro y homicidio de su hijo, Hugo Alberto Wallace.

Esto luego que el viernes pasado, en la conferencia matutina del presidente, fue acusada por una mujer que se identificó como periodista independiente de haberla amenazado e intimidado.

"Me preocupa que el presidente no tenga la información correcta y yo lo que le pido al presidente es que voltee a ver a las víctimas. Él recibe a familiares de 'El Chapo', pero yo no veo que esté recibiendo a víctimas del delito", señaló.

"Me parece muy grave que yo, después de 14 años que me la he pasado arañando la justicia por el secuestro y la muerte de mi hijo, resulta que ahora sea yo acusada públicamente sin ninguna prueba ni sustento".

Miranda afirmó que la mujer que la acusó en la mañanera no es periodista, sino defensora de Brenda Quevedo Cruz, una de las personas involucradas en el secuestro de Wallace, actualmente presa.

"Me parece que quieren de alguna manera callarme porque hay cosas que yo digo respecto a las cifras (de secuestros) que a lo mejor no les están gustando, y una manera de quitarme credibilidad es esa, eso me parece muy grave", expuso.

En la solicitud, la activista le recuerda al Mandatario federal que el secuestro de su hijo ocurrió cuando él era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, sin que a la fecha de haya hecho justicia.

"Después del secuestro y muerte de mi hijo, de padecer la incompetencia de las autoridades, de sufrir dos atentados y vivir casi 14 largos años de proceso, el colmo sería que la política interfiriera con la justicia para beneficiar a los secuestradores", se lee en la carta.

"Mi lucha es la misma que la de usted, tener un México pacífico y próspero con instituciones fortalecidas, que aseguren justicia ha quienes han sufrido".