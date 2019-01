Aclara Grupo Modelo decisión de Corte

Ciudad de México— Grupo Modelo dijo que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la que hizo referencia hoy el Presidente Andrés Manuel López Obrador no corresponde a recurso legal alguno interpuesto por la empresa, sino a procesos de ex accionistas de la misma.

A través de un comunicado, la empresa señaló que dichos accionistas ya no tienen relación alguna con el Grupo.

Esta mañana, el Mandatario federal mexicano señaló en su conferencia matutina que la Corte negó un amparo a Grupo Modelo por el pago de miles de millones de pesos por concepto de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), sin precisar el monto.

El 16 de enero, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia estudió un amparo promovido por Beatriz Sánchez Navarro Redo, una ex accionista de Grupo Modelo, que impugnó el cobro de 5 por ciento de Impuesto Sobre la Renta (ISR) que el

SAT le aplicó en junio de 2013, tras la venta de sus acciones a la empresa InBev Anheuser Busch.

El SAT determinó en esa época que la exención de cobro de ISR por venta de acciones, prevista en la Ley del ISR, solo era para el gran público que compra y vende en el mercado de valores, no por los accionistas de control de las empresas.

El proyecto que estudió la Segunda Sala de la Corte, presentado por el Ministro Eduardo Medina Mora, proponía amparar a Sánchez Navarro, con el argumento de que ella no fue parte del "grupo de control" que decidió vender a InBev, sino una accionista más que tuvo libertad para decidir si venía o no.

Este amparo hubiera obligado a tribunales inferiores a resolver si procedía la devolución de ISR solicitada por Sánchez Navarro.

El proyecto fue desechado por 4 votos contra 1 y returnado al Ministro Javier Láynez, que previsiblemente presentará un nuevo proyecto en el sentido de negar el amparo.