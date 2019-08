Aceptará Sedena a personas con tatuajes

Ciudad de México— Por primera vez, quienes tengan tatuajes podrán ingresar al Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, siempre y cuando cumplan una serie de requisitos.

Así lo dispuso la Secretaría de Defensa Nacional en el decreto por el que se reforma y adiciona el Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea, que mañana entra en vigor.

De acuerdo con las nuevas disposiciones, publicadas hoy en el Diario Oficial de la Federación, los tatuajes no deberán encontrarse en lugares visibles con el uso de uniforme.

Además, deberán tener una dimensión máxima de 10 por 10 centímetros y las imágenes no deben ser "ofensivas a la moral" o hacer apología del delito.

"En caso de que tengan más de un tatuaje, estos no sean mayor del 10 por ciento de la superficie corporal", indica el decreto.

"Los aspirantes no deberán presentar perforaciones en cualquier parte del cuerpo. Al personal femenino únicamente se le autorizarán las horadaciones lobulares normales".

En la redacción anterior del Reglamento se especificaba que los aspirantes no debían presentar tatuajes ni perforaciones en cualquier parte del cuerpo.

Otra modificación es que será causal de rescisión del contrato de reclutamiento por presentar, durante la permanencia en el Ejército y Fuerza Aérea, tatuajes que no se ajusten a las nuevas reglas.

"Así como perforaciones en cualquier parte del cuerpo, con excepción de las horadaciones lobulares permitidas al personal femenino", agrega.

Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del decreto se realizarán con cargo al presupuesto autorizado para la Secretaría de la Defensa Nacional.

"No incrementará su presupuesto regularizable, y no se autorizarán recursos adicionales para el ejercicio fiscal que se trate", precisa.