Acepta Morena 'parlamento abierto' para Guardia Nacional

Ciudad de México— La bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado aceptó el recurso del "parlamento abierto" para que especialistas y organizaciones no gubernamentales intervengan en la discusión de la Guardia Nacional.

Además de reiterar su rechazo a la militarización de la seguridad pública y al dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, las bancadas del PAN y del PRI abogaron por el recurso del "parlamento abierto", que al final fue aceptado por el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el morenista Eduardo Ramírez Aguilar.

Tras una ríspida sesión de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, se acordó pasar la adopción de acuerdos al ámbito de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

"Que sea en la Junta de Coordinación Política el acuerdo final y que podamos hacerlo a la brevedad. Establezcamos una ruta y luego empezamos a trabajar para tener el parlamento abierto. Vamos a avanzar en un proyecto de redacción constitucional, amén de que será lo que va a generar el parlamento abierto", dijo Ramírez Aguilar.

El también morenista Félix Salgado Macedonio y el panista Julen Rementería del Puerto se confrontaron después de que el primero recriminara a Acción Nacional (PAN) por "no querer ver nada".

"No acepto que el PAN no tenga propuesta (...) y no vacilamos y venimos a decir payasadas", respondió Rementería.

Salgado Macedonio terminó por reconocer que si Morena y el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se equivocan con la Guardia Nacional pasarán al "basurero de la historia".