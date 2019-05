Acepta López Obrador acotar conferencias por comicios

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor de que se suspenda la transmisión de sus conferencias matutinas durante la veda que aplica en los procesos electorales.

El Mandatario fue cuestionado sobre el proyecto que discutirá hoy la Comisión de Quejas del INE, con el que se pretende suspender la difusión de la conferencia presidencial en canales del Gobierno federal en los estados donde habrá elecciones, por considerarla propaganda.

De entrada, el político tabasqueño manifestó su coincidencia y consideró que ni siquiera es necesario que se le notifique al Gobierno para que se deje de transmitir su aparición matutina.

Incluso adelantó que pedirá que no se transmitan los eventos de su gira de este martes por Nayarit.

"Estoy de acuerdo, no hace falta que nos manden una notificación, estoy de acuerdo en que no se transmitan las conferencias en donde hay elecciones, que ya, en lo que corresponde a nosotros, a partir de mañana, que no se transmita, bueno, de hoy, si tenemos algo por la tarde", indicó.

A pregunta expresa, López Obrador también se pronunció a favor de que la suspensión aplique en las elecciones federales del 2021, donde pretende estrenar el mecanismo de revocación de mandato, en caso de que el Congreso federal y los de los estados decidan aprobarlo.

"¿Estaría de acuerdo en que se suspenda la transmisión a nivel nacional?", se le preguntó.

"Sí, mientras está el periodo", contestó.

"¿La veda?", se le precisó.

"Sí, sí, no hay ningún problema en que se suspenda porque se puede informar de otra manera, no yo y, ¿saben qué? Le tengo mucha confianza al pueblo, a la gente, el pueblo está muy consciente, muy sabido de las cosas, más que nosotros, la gente está muy despierta, muy avispada", respondió.

Este fin de semana, se llevarán a cabo elecciones en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Puebla.