Acepta AMLO izar bandera del Zócalo, pero seguirán vallas

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó izar la bandera mexicana en el Zócalo capitalino para el próximo domingo, cuando está prevista la marcha opositora de la "marea rosa". Sin embargo, las vallas de protección alrededor de la plancha del Zócalo y el Palacio Nacional se mantendrán.

En su conferencia mañanera de este jueves, el Mandatario respondió a la solicitud realizada por la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, quien le envió una carta pidiéndole que se encontrara izada la enseña patria durante la manifestación convocada.

"El de la bandera, que se ice. Sí, yo creo que hoy o mañana, nada más que no la... Vamos a ver cómo le hacemos para cambiarla. Este... Eh... Con todo respeto, y va a estar la bandera. El domingo. El domingo y todo, sí, y no hay mala intención. No hay mala fe. La bandera es de todos los mexicanos", expresó López Obrador.

No obstante, el Presidente justificó que las vallas permanecerán instaladas para "evitar provocaciones" y "cuidar el Palacio, la catedral y todos los edificios históricos", argumentando que existen "muchos provocadores" y "cínicos" que podrían realizar actos de vandalismo.

"Tenemos que cuidarla (la bandera) porque es nuestro símbolo. Y sí, también, las rejas. Así las vamos a mantener. Pero no por los que se vayan a manifestar... A favor de... Candidatos de partido. Sino porque hay muchos provocadores, son muy cínicos. Pero en esencia son los mismos. Entonces, para evitar provocaciones. Evadir el acoso. Prevenir", sostuvo AMLO.

El tabasqueño también advirtió sobre potenciales daños al patrimonio: "Comprender que tenemos que cuidar el Palacio. Que tenemos que cuidar la catedral. Que tenemos que cuidar... Pues todos los edificios históricos. El patrimonio cultural de México. Porque en la desesperación... pueden meterse. Quemar el Palacio. Quemar la catedral".

Gálvez había señalado en su misiva que "la Bandera no puede ser patrimonio de una persona o de un movimiento" y que "el Zócalo es una plaza pública", por lo que solicitó que ondeara la enseña patria como "símbolo más importante de unidad nacional".

Dialogará con CNTE antes de 'marea rosa'

El Presidente López Obrador también abordó el tema de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Afirmó que recibiría hoy al gremio magisterial para que le entregaran su pliego petitorio, a cambio de entregarles un documento desde el Ejecutivo federal.

"Sí, me entregan su pliego petitorio, yo les voy a entregar también un documento. Así quedamos", expresó el Mandatario. Cuando se le cuestionó si el plantón magisterial se levantaría para el domingo, día de la "marea rosa", López Obrador respondió: "Ojalá para que el domingo no haya roces. Pero eso lo van a decidir ellos".

López Obrador defendió el derecho de la CNTE a manifestarse: "Tienen todo su derecho de manifestarse. Son libres. Acuérdense que la revolución social más avanzada del mundo, la Revolución Mexicana, garantizó los derechos de manifestación, de prensa y el derecho de huelga y hay que seguirlos garantizando".