Acepta Alfaro consulta ciudadana sobre Pacto Fiscal

Jorge Rangel / Agencia Reforma / Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco

Guadalajara— Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, aceptó la propuesta de consultar a los ciudadanos jaliscienses sobre si quieren romper el Pacto Fiscal.

Durante la mañanera de hoy, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que los 10 gobernadores de la Alianza Federalista están en su derecho de romper el Pacto Fiscal, pero que si buscan ser democráticos tendrían que preguntarle a los ciudadanos que gobiernan.

Ante esto, Alfaro dijo que le toman la palabra y que iniciarán una consulta al pueblo de Jalisco.

"En Jalisco le tomamos la palabra, en Jalisco vamos a iniciar a partir de este momento la ruta para hacer una consulta a los ciudadanos de Jalisco para saber si están de acuerdo en que nuestro estado permanezca en esta relación abusiva con la Federación, el presidente dice que hay que preguntarle a la gente, comparto su opinión", advirtió el mandatario estatal.

"Vamos a iniciar ya este proceso de consulta y le vamos a preguntar a los ciudadanos de Jalisco si estamos dispuestos a mantener una relación en la cual Jalisco aporta muchísimo a la Federación y lo que recibe son malos tratos, groserías y desdenes como los que vimos el día de hoy".

Debido a que durante la mañanera el presidente de la República indicó que no se reuniría con los 10 Gobernadores que el día de ayer exigieron de manera simultánea un mayor presupuesto para las necesidades estatales, Alfaro consideró que sí daña a la investidura presidencial el que el presidente López Obrador se niegue al diálogo.

"Reunirse con los gobernadores no les quita nada, no lo hace menos presidente, me parece que negarse al diálogo republicano eso sí lástima la investidura presidencial", añadió.

Alfaro, durante un evento con los ganadores y productores de leche, realizó una consulta exprés y cuestionó a los asistentes sí estarían de acuerdo que los impuestos de Jalisco se queden en el Estado, en donde la mayor parte de ellos levantó la mano en señal de aceptación.