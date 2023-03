'Acciones contra Trump atentan contra democracia', dice AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar preocupado de que el Gobierno de Estados Unidos busque detener a Donald Trump.

"Lo del expresidente Donald Trump, él mismo dijo que lo iban a detener, yo expresé que lo que consideraban es que no debían utilizar asuntos de carácter judicial con propósitos políticos", dijo.

El jefe del Ejecutivo dijo que no permitirá que nadie, ni en México ni el extranjero, afecten los derechos políticos del republicano.

"Lo considero una injusticia, pero además un atentado a la democracia porque si se tiene un rival, un contrincante, un adversario, pues hay que ganarle en buena lid y que sea el pueblo el que decida, no la élite económica o política de un país, la llamada sociedad política, con sus aparatos burocráticos".

En conferencia, el tabasqueño consideró que la acusación en contra del exmandatario estadounidense es para que no aparezca en la boleta electoral.

López Obrador dijo que él mismo fue víctima de la fabricación de un delito para que no fuera candidato presidencial en 2006.

"Yo padecí de un desafuero, con propósitos políticos, lo voy a recordar por los jóvenes, breve, no querían los conservadores que yo apareciera en la boleta, que yo fuese candidato a la presidencia, era yo jefe de Gobierno, entonces me fabricaron un delito, esto en contubernio con la Corte, el presidente de la República Vicente Fox", recordó.

"No querían que apareciera como candidato, nada más que el pueblo, que es mucha pieza, nos sacó adelante, se unieron como siempre el PRI y el PAN, me llevaron al Congreso y me desaforaron", agregó.

"Eso fue lo que planteé, y luego salen a decir que yo no conozco la Constitución o las leyes de EU, que allá, aunque alguien esté juzgado no pierde sus derechos políticos, pero ¿y el encarcelamiento, y el desprestigio aparejado?".