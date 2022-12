Acata Sheinbaum orden del INE

Ciudad de México.– La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, cumplió con la instrucción del Instituto Nacional Electoral (INE) de deslindarse de las bardas que promueven su imagen y solicitar a sus simpatizantes que se abstengan de realizar esas conductas... pero protestó por la decisión y amagó con apelarla.

A través de sus redes sociales, la mandataria publicó el mensaje que fue redactado por el propio organismo electoral y con el que exhortó a sus simpatizantes a dejar de difundir su nombre en bardas y lonas.

La morenista, sin embargo, subrayó que el mensaje no era de su autoría y aseguró también que la orden de la Comisión de Quejas del INE la obligaba a hacer uso de recursos públicos para llamar a la ciudadanía a no ejercer su libertad.

“Una vez más el INE demuestra su sesgo, talante antidemocrático y conservador, al ordenarme que en medios de comunicación social y con recursos públicos pida a la ciudadanía que no ejerza sus libertades”, aseguró.

“La notificación me obliga, como medida cautelar (aunque no es el fondo del asunto), a publicar un texto que no es de mi autoría y con el que no estoy de acuerdo”.

En al menos 11 entidades se ha constatado la presencia de bardas, lonas o pintas a favor de Sheinbaum.