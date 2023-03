Acarrean conservadores, no la 4T, dice AMLO tras su mitin

Chiapas.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que los conservadores son quienes acarrean personas a sus concentraciones políticas, algo que no hacen simpatizantes de la llamada cuarta transformación (4T), como se manifestó en el mitin del Zócalo por el aniversario de la Expropiación Petrolera.

Aseguró que los cientos de miles de asistentes a la Plaza de la Constitución el sábado pasado fueron por voluntad propia y eso mostró el respaldo que goza su Gobierno.

PUBLICIDAD

"No es un grupo de acarreados que no saben a qué van o a qué los llevan, los mítines que hacen los que acarrean, sobre todo, los del bloque conservador.

"Que se le pregunta a la gente a qué viniste: 'porque el INE no se toca', ¿y eso qué? Y otros casos donde la gente está: ¿qué haces aquí? Pues es que llegaron unos camiones y me trajeron, nos dijeron que viniéramos, y hay un mitin, todo mundo está ahí platicando o comiendo 'boli', paleta, sin conciencia", dijo.

Desde su conferencia matutina en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, López Obrador insistió en que los convocados el 18 de marzo respaldan la soberanía de México ante presiones externas.

"Yo le agradezco mucho al pueblo de México por su confianza, por su apoyo, porque si no, no se podría avanzar, tendríamos que someternos, tanto a los intereses creados como a las expresiones del extranjero.

"Porque hay todavía quienes apuestan a que se trate a México como si fuese una colonia de un Gobierno extranjero, y no un País independiente, libre, soberano, entonces es con el pueblo, lo que decía Juárez: 'con el pueblo todo, sin el pueblo nada'; el pueblo es mucha pieza y eso es lo que se manifestó, se expresó el sábado", añadió.

El Mandatario afirmó que el apoyo popular es lo más importante para combatir a los opositores de la 4T, por ello agradeció a quienes fueron a ver su mensaje en el Zócalo de la Ciudad de México y viajaron de diversas entidades del País.

"Agradecerle mucho a la gente que participó, y a los que no pudieron ir, pero que si estuvieron pendientes y participaron con su solidaridad. Lo cierto es que no se puede llevar a cabo una transformación, como lo expresé, si no se cuenta con el apoyo del pueblo.

"Porque una transformación significa hacer a un lado los privilegios de las minorías, acabar con los privilegios de las minorías, desterrar la corrupción y, esto genera, pues una Oposición, hay una reacción, por eso se habla de los reaccionarioos, los que no quieren que las cosas cambien y mejoren, los que quieren mantener el satatu quo, los que quieren conservar, de ahí viene la palabra, también conservadurismo, y entonces ¿cómo se les enfrenta? Pues solo con el respaldo y con el apoyo del pueblo y eso afortunadamente se tiene", aseguró.

Y tal como la última movilización, el Presidente aseguró que seguirá convocando mientras sea necesario en su Gobierno.

-¿Continuarán estas convocatorias masivas?, se le preguntó.

"Sí, cada vez que se necesite, porque es con el pueblo con el que se puede avanzar, no debe haber divorcio entre pueblo y Gobierno, cuando se busca transformar, eso es la democracia, Gobierno del pueblo, con el pueblo, para el pueblo, mandar obedeciendo", respondió.