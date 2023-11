Acapulco en la zozobra

Acapulco, México.- Todo lo que "Otis" devastó el pasado 25 de octubre tras impactar a este puerto como huracán categoría 5 ahora se apila en banquetas y camellones en montículos malolientes de hasta dos metros de altura.

Decenas de toneladas de basura y escombros están por todas las calles y avenidas, desde la Costera Miguel Alemán en la Zona Dorada, pasando por el Boulevard de las Naciones, en la exclusiva área Diamante, hasta las colonias populares como Renacimiento, Zapata o Coloso.

Las labores de limpieza de los gobiernos municipal y estatal hasta ahora han sido insuficientes y los desechos que han recogido sólo ha servido para liberar las principales vías y permitir el tránsito vehicular.

"Ya están recogiendo la basura, las máquinas, los camiones de volteo ya andan recogiendo la basura en las calles, pero es insuficiente porque es demasiada basura, está horrible esto.

"Jamás en mi vida había visto esto, pero le repito, ya andan haciendo limpieza, poco a poco porque no se puede de la noche a la mañana", dice Bernarda Vázquez, quien va recorriendo las calles tomándole fotos a los montones de desechos acumulados sobre la vía Wilfrido Massieu.

ZONA DE ESCOMBROS

A 12 días del paso del huracán, Acapulco aún sigue en escombros. Los hoteles, los edificios departamentales, los restaurantes, las casas de playa, todos están con los vidrios rotos, los plafones reventados y el cableado y los tubos del aire acondicionado colgando de los techos.

En muchos de ellos, los trabajadores que prestaban los servicios turísticos ahora están ocupados en remover recubrimientos, levantar muebles rotos y húmedos, barrer patios y sacar la máxima basura posible.

En algunos establecimientos, como en el Hotel Maralisa, un grupo de albañiles llegados de Texcoco, Estado de México, acarrean en carretillas todo el yeso que se desprendió del inmueble y evalúan los trabajos a realizar para resanar la fachada del inmueble.

En las calles que van de la Costera a la playa, más que el sonido del mar se escuchan palas que raspan contra el cemento, materiales que chocan contra el suelo, objetos golpeándose entre ellos al ser vaciados y motores de camiones de carga.

"Esto va para largo, son montones y montones de basura lo que tenemos que sacar y no sabemos después que va a pasar con todo este desperdicio, cómo nos vamos a deshacer de él", dice Horacio Lara.

DAÑOS POR CALCULAR

Las pérdidas materiales provocadas por "Otis" aún no han sido estimadas con precisión. Los hoteles y dueños de departamentos que cuentan con la cobertura de un seguro están en el trámite de valuación de daños.

"Es muy prematuro para esto, las empresas de seguros están haciendo levantamientos y posteriormente darán el dictamen", dice Alejandro Domínguez, presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA).

Tampoco se conoce con precisión el número de cancelaciones de reservaciones para fin de año, que es una de las épocas con mayor turismo, debido a que la mayoría de hoteles se quedaron sin sistema.

Ajena al monto de lo perdido, Cecilia Rodríguez, propietaria de Tacos & Beer, restaurante ubicado en el corazón de la Condesa acapulqueña, barre su establecimiento con el apoyo de su hermano y trabajadores.

"Pues como verás es pérdida total, se perdió todo, pero lo vamos a levantar", dice.

El negocio fue fundado por su padre, Chuy Rodríguez, uno de los primeros que estableció restaurantes y bares en esa zona de la Costera, que con los años se volvería de las más animadas de la vida nocturna del puerto.

"Esto es lo peor que le ha pasado a Acapulco, nunca había habido una destrucción como la de este huracán, para todos, yo siento que no hay una casa, no hay un restaurante, no hay un local, no hay nada que no esté afectado, yo siento que todos perdimos en diferentes niveles", señala.

A NIVEL DE PLAYA

En la arena no hay camastros, no hay turistas tendidos dorándose al sol, ni quien venda quesadillas de pescado o cocteles de camarón, tampoco quien haga trensitas o venda pulseras y otras chucherías.

Lo que sí hay es la puerta de un frigobar que seguramente salió volando de la habitación de un hotel; botellas de champú, latas de refresco y cerveza, trozos de un colchón y un sillón, pedazos de troncos y ramas, cocos, fragmentos de yeso y unicel.

Hasta el momento, asegura Cristina Delgado, presidenta de Los Parianes, tiendas de palma de venta de artesanías, ropa de playa y comida, ninguna autoridad se ha abocado a la limpieza de la playa.

Los comerciantes de Caleta e Icacos recogieron toda la basura que pudieron y la apilaron sobre las Costera Miguel Alemán para que un camión del Gobierno del Estado, gestionado por el gremio, pasara a recogerla.

"Todos los parianes, toda la franja de arena, toda se echó a perder. Y estamos en espera de que venga alguna autoridad porque no ha venido ninguna a ver qué es lo que se nos ofrece", recrimina la mujer.

También los comerciantes de artesanías de la Plaza Politécnica, ubicada a un costado del Hotel Ritz, se quejan del abandono de los gobiernos municipal, estatal y federal.

"Nadie ha venido a preguntar qué necesitamos, ni a ofrecernos ayuda. Nosotros hemos tenido que limpiar y rescatar lo que podemos salvar, pero de la autoridad no se ha sabido nada", señala Dominga Mateo.

LA PEPENA

"Otis" arrojó láminas por todos lados, dobló estructuras de metal y limpió de espectaculares y toldos los cielos de Acapulco. Desde el día siguiente del impacto del huracán comenzaron a circular por el puerto pequeñas camionetas con trabajadores que se han dedicado a recolectar los desechos valiosos.

Ahora, dice José Luis Ayona, deben ser como unas 50 camionetas circulando por todo el puerto con la misión de levantar cobre, metal y aluminio.

Lo más valioso, revela, es el cobre, el cual lo venden a 80 pesos el kilo, por el aluminio les dan 15 pesos y por el fierro dos pesos. El papel y el cartón se paga a 50 centavos, por lo que nadie lo levanta y dejan que se vaya a la basura.

Con su chalán, José Luis recorre los edificios de departamentos de la Zona Diamante y habla con los encargados para que le den permiso de entrar en los inmuebles y llevarse mercancía. La mayoría no le da acceso debido a que las aseguradoras también están viendo qué pueden rescatar entre lo perdido y amortiguar los costos de las coberturas.

"Cobre, metal y aluminio lo estamos separando y dejando allá adentro. Acá solo sacamos todo lo que es basura y no sirve para nada", dice un trabajador del conjunto residencial Solar Ocean, de donde estima han sacado a la calle cuatro toneladas de residuos.