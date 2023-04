Acaban diputados con Financiera Rural

Ciudad de México.- Como parte del fin del periodo ordinario de sesiones, al amanecer la Cámara de Diputados concretó la desaparición de la llamada Financiera Rural.

Con 258 votos a favor, 210 en contra y una abstención, se avaló la reforma que deroga la Ley Orgánica de la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, con lo que se dará la extinción del organismo.

La propuesta de desaparecer a la Financiera Rural es una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue turnada al Senado.

El organismo registra una cartera vencida de 8 mil 454 millones de pesos y es el argumento para considerar su desaparición, a pesar de ser el único instrumento financiero del sector público que ha sido utilizado por los pequeños productores como por los medianos y grandes, que recurrían al mismo para modernizar procesos de cultivo.

La iniciativa presidencial argumentó que la Financiera es un "organismo atrofiado", incapaz de cumplir su objetivo de impulsar el desarrollo rural.

La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Banca de Desarrollo, será la responsable del proceso de extinción y liquidación de la Financiera.

En un plazo de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, deberán publicarse las bases para dicho proceso.

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado fungirá como liquidador único y tendrá amplias facultades para actos de administración, dominio, pleitos y cobranzas, además de que podrá suscribir u otorgar títulos de créditos y realizar cualquier acción que coadyuve a un eficiente proceso de liquidación.

Las Secretarías de Hacienda y de la Función Pública y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores vigilarán el procedimiento, en tanto que los derechos laborales de las personas trabajadoras de la Financiera deberán ser respetados íntegramente.

Solo se aceptó una modificación al dictamen, para incluir a pensionados y jubilados del organismo en la protección de sus derechos laborales.

Diputados de oposición reclamaron la reforma, por dejar sin acceso al financiamiento público a todo el sector rural.

"Si el campo no produce, México no come", "Sin dinero no hay producción de alimentos", "Campesinos sin financiamiento, en manos del crimen organizado", decían cartelones que mostraron legisladores del PRI en la discusión del dictamen.

El decano de los diputados, Augusto Gómez Villanueva, cuestionó la postura irreflexiva de la mayoría para desaparecer la Financiera.

Advirtió que hay un consejo que dirige al organismo, en el que está la Secretaría de Hacienda, por lo que consideró inaceptable que se culpe a anteriores administraciones de un mal manejo.

Cuestionó qué hizo el actual gobierno para evitar la situación actual.

La diputada María de Jesús Aguirre llamó a los diputados de estados productores, como Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Nayarit a que salieran a defender al campo.

Expuso que se presentó una visión errónea para desaparecer al organismo, porque en el 2018 había colocados créditos por 75 mil millones de pesos y no tenía problemas de cartera vencida,

"Dejan desamparados a los campesinos de México, que producen alimentos que debieran reconocer", dijo.

Pidió posponer la reforma y organizar un parlamento abierto, para escuchar a los productores y no solo a Hacienda.

El diputado del PAN Salvador Alcántar Ortega consideró que los productores están al borde del colapso por la falta de apoyos.

Reclamó a los legisladores de Morena por quedarse callados ante la desaparición del organismo.

"Antes se cortaban las venas peleando por programas ¿acaso están castrados? ¿por qué no defienden lo que tanto buscaron en su momento?", reclamó ante la pasividad de legisladores de izquierda que en otro momento hubieran dado la lucha por las causas del campo.

También dijo que la incapacidad del Gobierno llevó a la bancarrota de la Financiera Rural, porque antes del 2018 funcionaba con números negros, pues la falta de cobranza era del 99 por ciento.

El panista Rodrigo Sánchez Zepeda también acusó que los de Morena en el Gobierno no solo son malos administradores, sino también ineptos por dejar morir a dicho órgano.

"Son un fracaso, ineptos. Hipócritas no escuchan, no entienden y la gente del campo no les interesa", aseguró.

