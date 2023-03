Acabamos 'rápido' con narcos si EU frena armas, dice Ebrard

Ciudad de México.- El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que México no necesita que vengan las agencia de Estados Unidos a trabajar al país, sino que ya no se envíen ilegalmente armas desde su territorio.

Si las autoridades estadounidenses detienen el flujo de armas y municiones, aseguró, México resuelve el problema de la violencia generada por los cárteles de la droga.

PUBLICIDAD

"No necesitamos planes Colombia, no necesitamos que manden a nadie, ni manden armas; mejor que no manden armas, eso sería lo que México necesitaría: que no manden ningún arma de Estados Unidos, y con eso tendríamos para reducir la violencia en México rapidito y derrotar a todas las organizaciones criminales", sostuvo.

Ebrard dijo que ve muy bien la orden ejecutiva emitida ayer por el presidente Joe Biden para incrementar las regulaciones en la compra de armas de fuego en Estados Unidos, principalmente las de alto poder.

"Nada más les recuerdo que en el caso de la captura del señor Ovidio Guzmán, tenía 47 armas el señor en su casa, que ni siquiera era el búnker, eh, era un lugar promedio, o sea, si hubiese sido el búnker yo creo que habrían sido cientos de armas, todas ellas de alto calibre", resaltó.

El canciller aseguró que México está trabajando con la administración Biden para reducir el tráfico de fentanilo y que esta información es la que los consulados mexicanos en el país vecino van a difundir para contrarrestar las acusaciones que legisladores republicanos han formulado en el sentido de que el gobierno mexicano no actúa contra las organizaciones criminales y que por ello debe intervenir el ejército de su país.

Esta semana, señaló, está previsto que se desarrollen 692 reuniones en toda la Unión Americana con la comunidad mexicana y otras organizaciones para informar lo que México está haciendo.

"México ha incautado seis toneladas y media de fentanilo que si México no hubiese actuado, habrían llegado al mercado de Estados Unidos. Esto significa, para que ustedes se den una idea, más de seis mil millones de pastillas de fentanilo, las azulitas que ustedes ven que se consumen en Estados Unidos. Entonces, eso a México le ha costado 75 bajas.

"Esencialmente, vamos a comunicar eso porque es una ingratitud, por decir lo menos, que algunos representantes populares que están en campaña digan que México no hace nada o no hace lo suficiente cuando nosotros incautamos más fentanilo que ellos proporcionalmente hablando", indicó.

Ebrard aseguró que en México no se produce fentanilo, que es un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina, sino que este llega ilícitamente al país y las organizaciones mexicanas lo que hacen es combinarlo con otras sustancias para fabricar pastillas.

"En México, lo que sabemos o lo que nos han informado, es que hacen pastillas y lo mezclan con otras drogas, pero no hemos encontrado hasta donde Cofepris, Sedena, Marina, informan todos los días -que yo estoy ahí todos los días, bueno, salvo cuando viajo-, que en México hayamos encontrado un laboratorio que produzca ese fentanilo que se está enviando", explicó.