'Abusos en el INM es por falta de modernización de las leyes'

Ciudad de México— Corrupción, maltrato a visitantes extranjeros y hasta tráfico de personas son algunas prácticas en las que incurre personal del Instituto Nacional de Migración (INM) debido, en parte, a "huecos" que genera la falta de modernización de las normas y procesos, reconoció Tonatiuh Guillén, titular del organismo.

"Hay una lista larga de funciones que requieren modificarse, modernizarse, muchas de ellas por razones técnico-operativas, y otras veces, que es la parte más preocupante, porque son procedimientos que han acumulado distorsiones", advirtió en entrevista.

"Algunas distorsiones graves que se prestan para que no haya un debido control de los procesos migratorios, se prestan también para corrupción e, incluso, en los casos más graves, a gente que abusa del procedimiento y prácticamente puedes encontrar situaciones cercanas al tráfico de personas, o al ingreso ilegal de personas a México".

El ex presidente de El Colegio de la Frontera Norte detalló que, aunque esta situación ocurre en todo el procedimiento regulatorio de migrantes a lo largo del país, se registra principalmente en Veracruz, Chiapas, Estado de México y Ciudad de México. E incluso en los aeropuertos internacionales de Cancún y CDMX.

"Hay personal del Instituto que aprendió a reproducir y ampliar estos huecos; hemos identificado, sobre todo en los aeropuertos, prácticas muy negativas, que no sólo son corrupción, sino también de maltrato a las personas, sobre todo visitantes internacionales", declaró.

También reconoció problemas en Tamaulipas, donde hace dos semanas fue removido el delegado Inocencio Almazán, luego que migrantes denunciaran que les cobraba 3 mil 500 dólares por evitar que fueran deportados.

En total, desde diciembre pasado a la fecha 350 personas dejaron de laborar en el INM, algunas de ellas por no pasar controles de confianza, otras por violar los procedimientos y hay quien decidió renunciar.

En ese contexto, se comprometió a responder a las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación.

"Muchas de esas observaciones son puntuales y otras de carácter general, pero todas ayudan al camino que estamos planteando de modernización del instituto, entonces evidentemente haremos el mayor esfuerzo por atender con cuidado las observaciones que hicieron", declaró.

Destacó que por primera vez el INM lanzó una convocatoria pública para reclutar a nuevos agentes migratorios, y adelantó que habrá más procesos similares para ocupar puestos como los de oficiales de protección de la infancia.





Labor fronteriza

Formado como investigador especializado en flujos migratorios, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) anunció que además de comenzar a emitir las tarjetas humanitarias en las ciudades de Tegucigalpa, Honduras; San Salvador, El Salvador, y Guatemala, Guatemala, también buscará ampliar la entrega de las tarjetas de Visitante Fronterizo y Visitante Trabajador Fronterizo a los nacionales de Honduras y El Salvador, pues actualmente sólo tienen acceso los de Guatemala y Belice.

En tanto, en la frontera norte, Guillén reveló que prácticamente la mitad de los 161 centroamericanos que ha expulsado Estados Unidos hacia México que esperan la resolución de su solicitud de asilo, ya contaban con la tarjeta humanitaria mexicana.