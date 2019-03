Abucheos, vergonzoso radicalismo: Conago

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) advirtió que no permitirá que Morena los desacredite para imponer su vergonzoso radicalismo.

"La Gobernadora y los Gobernadores hemos sido pacientes ante las manifestaciones frente al presidente @lopezobrador_, pero no vamos a continuar permitiendo que líderes de su partido nos quieran desacreditar para imponer su vergonzoso radicalismo", expresó Alejandro Moreno, presidente de la Conago.

"Ante los constantes abucheos orquestados por grupos simpatizantes de Morena, la Gobernadora y los Gobernadores evaluaremos las decisiones que adoptaremos en las giras presidenciales a nuestros estados".

El también mandatario de Campeche indicó que la Conago presentará un escrito formal para advertir que este tipo de prácticas no ayudan al entendimiento entre los tres niveles de Gobierno.

"Y sí entorpecen el trabajo institucional al que nos debemos", agregó.

REFORMA publicó que los actos presidenciales en los Estados se han convertido en escenarios para atacar a Gobernadores de Oposición.

Bajo la logística del Gobierno federal, y con la coordinación de líderes de Morena para la movilización de personas, los abucheos aparecen cuando toma la palabra el Ejecutivo estatal.

El fin de semana circuló en Hermosillo un documento atribuido a Morena que incluye instrucciones para que los asistentes abucheen a funcionarios estatales y aplaudan al Presidente.

El escrito fue desmentido por voceros del Gobierno federal y el propio López Obrador.

El Gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, decidió no volver a acompañar más al Jefe del Ejecutivo federal en este tipo de actos.