Abstencionismo gana en Aguascalientes

Aguascalientes— El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) que cerró esta mañana con el cómputo al 100 por ciento de las mil 630 casillas, reveló que el abstencionismo en Aguascalientes fue superior al 60 por ciento, cifra histórica en una elección de alcaldes.

De acuerdo con las cifras del PREP, solamente participó el 38.8 por ciento de los 966 mil 755 electores registrados en la lista nominal.

Los resultados preliminares confirman que el Partido Acción Nacional (PAN) ganó en cinco de 11 alcaldías, mientras el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sólo obtuvo un triunfo al igual que el PRI, PRD, PT y el PVEM en dos.

El Gobernador panista Martín Orozco Sandoval lamentó ayer el alto abstencionismo registrado.

"Lamentablemente me estiman una muy baja participación, es increíble, estas participaciones históricamente del 38 al 40 por ciento de electores las teníamos cuando solamente iban (elecciones) para diputados que es un puesto de elección donde luego no hay mucho ánimo o alegría para ir a votar; en las elecciones para alcaldes, Gobernador siempre teníamos una participación más activa", dijo.

El presidente del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, Fernando Landeros, dio por concluida la jornada electoral, para renovar 11 Ayuntamientos, cerca de la medianoche.

"En un clima de civilidad concluyó, de manera formal y legal, la jornada electoral para renovar a los integrantes de los once Ayuntamientos de la entidad", dijo.

El próximo miércoles se realizará el cómputo final en los Consejos Municipales Electorales.

De acuerdo al PREP, el PAN ganó los municipios de Aguascalientes, Calvillo, Jesús María, San José de Gracia y Rincón de Romos.

El Partido Verde Ecologsta de México (PVEM) triunfó en Cosío y Tepezalá, mientras el Revolucionario Institucional (PRI) en San Francisco de los Romo.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) ganó la elección en Pabellón de Arteaga; el Partido del Trabajo (PT) en El Llano y Morena en Asientos.

Hasta esta mañana no se habían presentado impugnaciones por los resultados.