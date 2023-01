Abren plenarias de Morena a 'corcholatas' presidenciales

Ciudad de México.— En un nuevo momento de su relación con Morena, el coordinador parlamentario Ricardo Monreal propuso a su bancada abrir su reunión plenaria a los aspirantes presidenciales de Morena.

Sería la primera ocasión en que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se reuniría con los senadores morenistas de manera formal en su condición de gobernante, así como con el Canciller Marcelo Ebrard y el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

De ser aprobado por la bancada, dicho encuentro se llevaría a cabo el 31 de enero, previo al inicio del periodo de sesiones el 1 de febrero.

El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, celebró, en entrevista, la decisión del partido de incluirlo en la lista de aspirantes presidenciales y aunque todavía no ha recibido ninguna invitación para acudir a algún estado, admitió que hay un cambio en las condiciones de la contienda interna.

"He visto algunas declaraciones de Gobernadores, donde han asumido esta posición política del partido en respetar a los cuatro; incluso hoy escuché un pronunciamiento de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en el sentido de que se me invitaría a plantear nuestra propuesta, es un gesto correcto y que reconozco. También hoy escuché que el coordinador del grupo parlamentario, Ignacio Mier, nos invitaría a los cuatro a la plenaria de la Cámara de Diputados.

"Te puedo decir también en congruencia y en reciprocidad que nosotros haremos lo propio en la plenaria, estoy proponiéndole al grupo parlamentario de Morena, que podamos aceptar el reunirnos con los tres precandidatos o aspirantes de Morena, es decir, incluyendo a la Jefa de Gobierno, que en los cuatro años no había estado en el Senado en esta condición; entonces invitaremos, si la mayoría del grupo lo aprueba, al Secretario de Gobernación, al Secretario de Relaciones Exteriores y a la Jefa de Gobierno para hablar sobre la agenda legislativa, pero también sobre sus aspiraciones dentro de Morena".

Pareciera que usted revivió al interior de Morena, esa es la impresión que tenemos.

"En efecto, el fin de semana se llevó a cabo una reunión de Gobernadores con la dirección nacional de Morena, con el presidente de Morena y con la secretaría general, la inclusión nuestra en la lista de los aspirantes es una señal positiva y correcta de la dirección de Morena. Asumo el gesto como una actitud de buena fe, pero tampoco me desbordo en optimismo ni puedo excederme en absoluta confianza. Son los inicios de un proceso interno complejo, regulado por normas estatutarias y normas jurídicas electorales que deberemos cumplir y respetar. La Constitución y la ley están por encima de todo.

"Tampoco soy ingenuo en pensar que la decisión de la organización política en la que milito haya sido espontánea, no creo que haya sido así, fue consultada con el Ejecutivo federal, a quien reconocemos como el principal activo de Morena y el haber sido aceptada la inclusión, haber sido aceptado como un cuarto aspirante, el cuarto en la cuarta, no es sino necesario reconocer y agradecer. Entiendo que la propia decisión de aceptar mi inclusión es para evitar cualquier fractura o división que tenga o que ponga en riesgo la ratificación del triunfo de Morena en el proceso del 24. Yo sabré honrar mi palabra de plantear propuestas, de cuidar la unidad y de intentar ganar a la buena la decisión de Morena para suceder al Presidente Andrés Manuel López Obrador".

¿Regresarán los desayunos con tamal de chipilín en Palacio Nacional o no llega hasta allá este acuerdo?

"No, yo no he conversado, lo digo con honestidad, no me gusta mentir, no he conversado con el Presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace un tiempo, pero sí es mi deseo tener una relación de respeto, y si es posible, de afecto, porque tengo 26 años luchando con él, salvo este periodo de casi 18 meses de impasse, de pausa, estos 24 años han sido ininterrumpidos de trabajo político, conjunto y de luchar por la Presidencia de la República que logramos conquistar en el 2018.

"Espero que todo se recobre, todo se recupere, una buena relación, el entendimiento y caminar, en razón de un principio, de una estrategia, de una propuesta en beneficio del País y en beneficio de la nación".

¿Queda conjurada esta eventual ruptura que todo el mundo anticipaba, de Monreal con Morena?

"Yo te diría que por el momento no hay ninguna posibilidad o indicio de una ruptura; si dentro de Morena se ha corregido el rumbo, si dentro de Morena se ha rectificado el camino y se ha diseñado una amplia participación con piso parejo y reglas claras, que era nuestro reclamo y la propuesta que teníamos de inclusión.

"No puedo tampoco cerrar el capítulo totalmente y yo he dicho siempre, la dignidad siempre está por encima de cualquier otra decisión. Hasta este momento me parece que al rectificar y al corregir el rumbo, el partido y al incluírseme, no tengo razón para asumir una posición distinta a la de participar dentro de Morena expresar mi propuesta y ganar confianza y adeptos, una vez que la ley me permita hacer proselitismo".

Entonces ¿no se quedaría callado si es que esta nueva condición al interior de Morena se descompusiera?

"No y lo quiero dejar muy claro, por ejemplo, en este momento no quiero ser destructor, pero sigo pensando que el procedimiento de la selección del candidato debe haber una mezcla, no solo la encuesta que haga el partido, pero lo veremos más adelante, yo soy más simpatizante de una elección primaria, lo he dicho siempre, no es la primera vez.

"Quiero confesar que yo no estaba enterado de la carta, la vi precisamente en REFORMA, el sábado o el domingo y después me la comentaron tres Gobernadores que sí existía porque en el momento yo pensé que a lo mejor era como siempre sucede una fake news o un documento apócrifo. Incluso el dirigente del partido, que lo vi ayer, a Mario Delgado, me confirmó que era real la carta y que era la redacción correcta y que me comunicaba formalmente que estaba incluido en la lista de aspirantes a la candidatura presidencial".

¿Buen arranque el 2023 y veremos si esa ruta se mantiene hasta el 2024?

"Es un buen arranque, así lo veo, lo veo con optimismo, no me desborda la pasión, sino sobre los hechos y sobre los actos, iremos analizando lo que esté pasando en este proceso complejo, que va a ser muy complejo y que al final del año tendrá que haber candidatos de todos los partidos o de los partidos y coaliciones que vayamos a participar y lo más importante es mantener la unidad. Ojalá y lo logremos porque eso es lo único que garantiza ratificar el triunfo y la victoria en el 2024".