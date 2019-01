Abre Sánchez Cordero lista de bienes

Ciudad de México— La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, finalmente autorizó que sus bienes sean públicos.

A horas de que venza el plazo establecido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria abrió sus bienes, al igual que la Secretaria del Medio Ambiente, Josefa González.

Sánchez Cordero reportó dos bienes inmuebles en su declaración patrimonial.

Un terreno rústico de 380 mil metros cuadrados de superficie que compró de contado el 7 de diciembre de 1992 en 90 millones de viejos pesos.

Además, un departamento de 318 metros cuadrados se superficie y construcción adquirido el 2 de septiembre de 2004 en 2 millones 711 mil 961 pesos.

De acuerdo con la declaración pública, Sánchez Cordero no proporcionó información de vehículos ni bienes muebles a su nombre.

En el rubro de datos patrimoniales, la Secretaria únicamente reportó que tiene tres cuentas bancarias, un fondo de inversión y "otros", pero no es posible conocer los montos.

"El servidor público no proporcionó información de adeudos a su nombre", agrega.

Sánchez Cordero reportó que ni ella ni su cónyuge o dependientes económicos tienen participación en asociaciones, sociedades, consejos o actividades filantrópicas que pudieran representar conflicto de interés.

Ayer en su conferencia matutina, López Obrador dijo que los funcionarios que faltaban de abrir sus datos patrimoniales debían hacerlo este miércoles sin falta, o de lo contrario no podrían colaborar con él.