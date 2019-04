Abre PRI puertas a morenistas

Puebla— El PRI abrirá las puertas al senador morenista Alejandro Armenta y a cualquiera que desee sumarse a la campaña del candidato a la Gubernatura en Puebla, Alberto Jiménez, aseguró la lideresa nacional del partido, Claudia Ruiz Massieu.

En conferencia, a pregunta expresa, afirmó que están dispuestos a recibir a quienes contribuyan a construir un proyecto político a favor de la entidad.

"En el proyecto de Beto Jiménez Merino todos los que quieran trabajar para que Puebla vea un nuevo comienzo y tenga ese futuro de inclusión y de oportunidades parejas para todas las regiones del Estado, son bienvenidos", dijo.

"Aquí están las puertas abiertas para todos los que quieran apoyar y respaldar a Alberto Jiménez Merino y que quieran fortalecer este proyecto para que Beto sea el Gobernador que necesita Puebla".

En su turno, el candidato priista convocó a los políticos morenistas a actuar con civilidad y evitar más descalificaciones que sólo provocan hartazgo en la sociedad.

Mencionó que cada quien es responsable de sus actos y decisiones pero, insistió, urge emprender una campaña de altura porque la gente ya no desea más confrontaciones.

"Nos ha lastimado mucho la división y debemos concentrarnos en una campaña de propuestas, positiva, donde no vamos a participar de esos diferendo sobre que estamos viendo enfrente".

Acusaciones de lavado de dinero, campañas negras, así como señalamientos por imposición de candidatos y actuación parcial de la dirigencia de Morena detonaron en ese partido una batalla en plena contienda por la gubernatura de Puebla.

Ayer se difundieron audios en los que se escucha al senador Alejandro Armenta, ex aspirante a la candidatura de Morena y quien impugnó la nominación de Miguel Barbosa, decir que el candidato está incapacitado y al borde de la muerte.