Abogan morenistas por reponer tenencia

Los diputados de Morena Javier Hidalgo, Alfonso Ramírez Cuéllar y Ángeles Huerta insistirán en que se restablezca el cobro federal del impuesto a la tenencia vehicular.

Javier Hidalgo dio a conocer que legisladores de Morena buscarán convencer al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien esta mañana lo descartó, de que se opte por reponer dicho impuesto.

"Los diputados que creemos que debe haber este impuesto, Ramírez Cuéllar, la diputada Huerta y yo vamos a insistir en que recuperemos este impuesto, que en realidad no ha desaparecido.

"Los conductores de la Ciudad de México se van a Morelos para no pagar la tenencia si el coche cuesta más de 250 mil pesos, y en ese Estado de todos modos hay subsidios y no pagan", mencionó Hidalgo.

Hoy, el Presidente López Obrador rechazó que en su Administración se retome el cobro de la tenencia, el cual se eliminó en el Gobierno de Felipe Calderón.

Tal aclaración la hizo ante el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien el lunes, ante diputados locales y federales, sugirió, en un foro, recuperar dicho impuesto.

"Ayer se dijo que se va a restablecer el impuesto de la tenencia, eso no es cierto, eso quisieran nuestros adversarios, se van a quedar con las ganas. No hay aumento de impuestos ni impuestos nuevos", afirmó López Obrador en su conferencia matutina.

Hidalgo citó que se podrían recaudar cerca de 300 mil millones de pesos al año y que ese dinero sería directamente para fortalecer las finanzas de las entidades federativas.

"No es un impuesto nuevo, ya existe, por lo que no se rompería el compromiso del Presidente de no crear nuevos impuestos.

"Somos un grupo de diputados, creemos que con este impuesto se pueden financiar obras viales y que esa es la forma de subsidiar, por los propios conductores, las obras de infraestructura que se requieren para el tránsito vehicular", expuso.

Agregó que uno de cada cuatro mexicanos utiliza vehículo, por lo que no sería un impuesto que afecte a la mayoría de la población.

"Sólo 28 por ciento utiliza vehículos, sólo una minoría pagaría la tenencia, y habrá recursos para financiar un modelo no sustentable de movilidad, como son los vehículos.

"También es un impuesto ambiental porque con mejor infraestructura vial hay menos contaminación", consideró el legislador por la Ciudad de México.

Señaló que la tenencia fue desaparecida como un acto de "populismo de derecha" del ex Presidente Calderón, pero que ha hecho falta para financiar obras en estados.

Ejemplificó que ese impuesto ayudaría a las obras metropolitanas en la capital de País o en Jalisco, donde se necesita importante infraestructura para la movilidad vehicular.