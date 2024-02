Aboga AMLO a Biden no cerrar la frontera

The New York Times | El presidente AMLO aseguró que abogó ante Joe Biden por no llevar a cabo el plan de cerrar la frontera, al que considera propaganda electoral

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que abogó ante Joe Biden por no cerrar la frontera y que le dijo que ese plan, al que su homólogo estadounidense se ha mostrado dispuesto, es propaganda electoral. "El primer mandatario ratificó a su homólogo estadounidense la propuesta del gobierno mexicano", informó la oficina de López Obrador en un comunicado donde enlistó diez puntos. "No optar por construir muros ni cerrar la frontera, porque no soluciona las causas de la migración ni resuelve el problema. Es pura propaganda política-electoral", sostuvo. El 26 de enero pasado, en un esfuerzo por convencer a los republicanos de aprobar un acuerdo bipartidista negociado en el Senado, Biden dijo estar dispuesto a cerrar la frontera con México. Las otras propuestas del Gobierno mexicano son regularizar a los connacionales que llevan más de cinco años en Estados Unidos, aprobar 20 mil millones de dólares anuales para apoyar a países pobres de América Latina y el Caribe, y suspender sanciones a Venezuela y Cuba para reducir los flujos migratorios. López Obrador también habría planteado mantener el programa de recepción de migrantes por vías legales en Estados Unidos, combatir el narcotráfico y el consumo de drogas químicas como el fentanilo, regular la venta y exportación de armas a México, elaborar un plan de desarrollo conjunto para impulsar la industrialización y el comercio en el marco del Tratado de Libre Comercio, y reafirmar el compromiso de mantener relaciones de cooperación, amistad y respeto las soberanías. "Manifestamos que cualquier ley que ignore las causas del fenómeno migratorio está condenada a convertirse en letra muerta", habría dicho López Obrador, quien apenas el jueves exigió que Estados Unidos se disculpara con él por relacionarlo con un presunto financiamiento del Cartel de Sinaloa para su primera campaña presidencial, en 2006. "Yo lo que quiero es que el gobierno de Estados Unidos se manifieste, porque el presidente de México tiene autoridad moral y tiene autoridad política. Y si no tienen pruebas, tienen que disculparse", afirmó sobre el reportaje publicado por el periodista estadounidense Tim Golden, quien accedió a documentos de la DEA. "Él (Golden) es un peón, un mercenario del periodismo, como los hay en México, los hay en Estados Unidos y en todo el mundo, pero eso tiene que ver con el Departamento de Estado, porque tampoco es la DEA así, en abstracto", apuntó López Obrador. En el comunicado de esta tarde, la oficina de la Presidencia de México resaltó que la conversación con Biden fue respetuosa. "La plática fue muy provechosa, de mutuo interés, inspirada en la política de buena vecindad, amistad y cooperación", indicó el comunicado oficial. No mencionó si el reportaje fue abordado.