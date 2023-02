Abaten militares a cinco civiles en Nuevo Laredo

Nuevo Laredo.— Cinco civiles fueron abatidos la madrugada del domingo en su camioneta por militares en esta ciudad fronteriza.

El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, un organismo no gubernamental, consideró que se trató de una masacre de hombres inocentes que habían salido de un antro y no estaban armados.

Además, un hombre que acompañaba a las víctimas resultó herido de gravedad por dos proyectiles de arma de fuego.

El hecho desató la molestia de vecinos contra los soldados que resguardaban el área y, ante agresiones a golpes de los manifestantes, detonaron balazos para dispersar a los inconformes.

De acuerdo con fuentes y el Comité, los abatidos se toparon con un convoy militar a las 4:00 horas de ayer en el cruce de las calles Huasteca y Méndez, en la colonia Cavazos Lerma.

Los militares habrían pedido a los pasajeros de una camioneta que se detuvieran, pero el conductor trató de huir.

Las fuentes señalaron que hubo reportes iniciales de balazos contra los militares, pero que no se habrían confirmado.

Hasta ayer, ninguna autoridad había emitido un reporte oficial.

Horas después, las muertes desataron protestas e insultos contra los soldados que acordonaron la zona donde quedaron los cuerpos, según se observa en videos compartidos por testigos.

Incluso, supuestos familiares y vecinos de los abatidos agredieron a golpes a militares cuando intentaban llevarse la camioneta Silverado en la que murieron los hombres.

Los inconformes fueron dispersados con balazos que militares lanzaron al piso.

No se reportaron manifestantes heridos y los militares se retiraron del lugar mientras sus unidades eran apedreadas.

‘Un hecho de la mayor gravedad’

Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, y quien estuvo presente en el lugar, calificó lo sucedido como “un hecho de la mayor gravedad que ha ocurrido en Nuevo Laredo” e hizo un llamado enérgico al presidente Andrés Manuel López Obrador para que “deje de solapar los abusos de los militares”.

Sostuvo que se trató de una ejecución extrajudicial y no del abatimiento de delincuentes como lo quiere hacer ver la autoridad.

Ramos señaló que, de acuerdo con testigos, dos de los civiles fueron rematados por los soldados.

“Esta nueva masacre”, indica el texto del Comité, “enardeció a cientos de habitantes y decenas de familiares de las víctimas que enfrentaron al personal militar, incluso a golpes, por considerar que las víctimas no estaban armadas ni había motivo para que las privaran de la vida en forma arbitraria”.

Identificó a los fallecidos como Gustavo Pérez Beriles, Jonathan Aguilar Sánchez, Gustavo Ángel Suárez Castillo, Alejandro Trujillo Rocha y Wilberto Mata Estrada, mientras que el herido se llama Luis Gerardo.

Ramos ha denunciado abusos oficiales en años previos, como decenas de desapariciones forzadas ejecutadas por marinos en 2018, mismas que ya llevaron a juicio a elementos de la Semar.

Un ataque ‘arbitrario’

Ayer, Raymundo Ramos Vázquez solicitó a la FGR informes “y hasta el momento no hay armas, no hay cargadores, no hay municiones, no hay droga, es decir, no hay ilícitos, fueron muertes arbitrarias con uso excesivo de la fuerza”.

“De acuerdo a los testimonios que tenemos”, agregó, “sabemos que a los jóvenes les robaron sus celulares, sus pertenencias, algunas joyas que portaban, sabemos que desmantelaron la camioneta”.

Por separado, el tamaulipeco Gerardo Peña, vicepresidente de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, culpó por los hechos a la militarización de la seguridad pública y al desgaste del Ejército entre la población, por lo que demandó a las autoridades aclarar el caso.

A su vez, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso de Tamaulipas, el morenista, Marco Antonio Gallegos Galván, dijo que pidió el parte sobre los hechos a la Sedena, pero que no los había recibido.