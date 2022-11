Abarrotan marcha; faltó el Zócalo

Associated Press | Simpatizantes del presidente Associated Press | López Obrador y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller Associated Press | Vista aérea de la multitud

PUBLICIDAD

Ciudad de México– Miles acompañaron al presidente Andrés Manuel López Obrador en su marcha a lo largo de Paseo de la Reforma, sin embargo, ya no se quedaron a escucharlo en la Plaza de la Constitución. “Esta marcha es el apoyo popular a la Cuarta Transformación”, resumía muy temprano el canciller Marcelo Ebrard, antes de lo que sería la maratónica contramarcha de AMLO. PUBLICIDAD Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de CDMX, indicó que, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la contramarcha convocada por AMLO acudieron cerca de 1.2 millones de personas. También informó que en la marcha hubo un saldo blanco. Lo que se perfilaba como una rápida y tempranera movilización del Ángel de la Independencia al Zócalo se convirtió en una sesión de siete horas. Los simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación atiborraron Paseo de la Reforma con miles de manifestantes y convirtieron en estacionamiento de camiones vialidades en torno al Ángel de la Independencia. Sin embargo, la plancha del Zócalo nunca logró colmarse de simpatizantes debido al desorden con que avanzó el presidente. El mandatario inició su caminata a las 9:16 horas y casi cinco horas después llegó al Zócalo, donde dio un discurso en el que reivindicó su modelo de Gobierno como “humanismo mexicano”. Las “corcholatas” de Morena, los aspirantes presidenciables Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, se concentraron frente al Ángel y ahí esperaron al mandatario envueltos en una burbuja de simpatizantes. Presume su ‘humanismo mexicano’ Desde el Zócalo capitalino, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México es santuario de libertades, enlistó logros de su Gobierno y planteó llamar su doctrina como “humanismo mexicano”. Aseguró que el movimiento que encabeza está ganando la batalla contra el racismo, el clasismo y la discriminación en todas sus expresiones, y que México es ahora un santuario de libertades. “Hemos reducido la incidencia selectiva, las manifestaciones de protesta son pocas, no proliferan las huelgas ni existe ingobernabilidad, se garantiza como nunca la libertad de expresión y el derecho a disentir, México hoy es santuario de las libertades”. “Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hace unos días sin ningún obstáculo, hicieron su cumbre los más famosos personajes de la ultraderecha en el mundo”, dijo mientras se escuchaban abucheos de la multitud. AutosChihuahua.com La mejor forma de comprar o vender tu auto - Visitar PUBLICIDAD