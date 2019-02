Abandonó Pemex sitios contaminados: ASF

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que, desde 2016, Petróleos Mexicanos (Pemex) determinó no realizar la remediación de sitios contaminados por el derrame de hidrocarburos al considerar que se derivan de actos ilícitos.

De acuerdo con el Informe de la Cuenta Pública 2017, Pemex Logística acordó desde mayo de 2016 no llevar a cabo la remediación de sitios contaminados por el derrame de hidrocarburos, que al 31 de diciembre sumaban 4 mil 509.

Aunque Pemex Logística indicó que cuenta con el resolutivo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la excluye de la responsabilidad de la remediación, la ASF señaló que la empresa no acreditó que la totalidad de los sitios contaminados fueran resultado de actos ilícitos y enfatizó que el fallo sólo aplica a un caso específico.

Pemex Logística tampoco determinó el estimado de gastos para la remediación de otros 231 sitios contaminados.

La estadística de la Secretaría de Energía (SE) reporta que en 2018 en el País se registraron 14 mil 894 tomas clandestinas, 43.72 por ciento más de las 10 mil 363 de 2017.

A su vez, el incremento de tomas clandestinas se ha traducido en un aumento de sitios contaminados en el País, cuya principal causa es el derrame de hidrocarburos.

Respecto de la Estrategia Ambiental de Pemex 2016-2020, la ASF señaló que no se cumplió con la elaboración y ejecución de programas de trabajo para atender sitios contaminados ni con la meta de remediación de 43 hectáreas anuales.

Asimismo, Pemex no desarrolló el módulo de suelos del Sistema de Información de Seguridad Industrial y Protección Ambiental para la administración y control del inventario de sitios contaminados, lo que implica que existe el riesgo de efectos adversos en la salud humana, la flora, la fauna y el medio ambiente, concluyó la ASF.