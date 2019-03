Abandonan a bebé sin ropa en la puerta de una casa

Saltillo— Una niña recién nacida fue abandonada sin ropa, envuelta únicamente en una playera rosa. en la puerta de una casa de la colonia Mirasierram.

Una menor de 15 años encontró este mediodía a la bebé en el piso, cuando abrió la puerta de su casa; la joven llamó al teléfono de emergencias 911, del cual la turnaron a la Unidad de Integración Familiar (UNIF).

La coordinadora de la UNIF, Patricia Moreno Domínguez, informó que, tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal de esa área acudieron al domicilio en la colonia Mirasierra, sector popular, al oriente de la ciudad.

La menor de 15 años entregó la bebé, la cual tenía muy poco de haber nacido. Agentes revelaron que estaba desnuda y ni siquiera tenía pañal.

La criatura todavía tenía un pedacito del cordón umbilical y estaba sangrando, lo que indica que acababa de nacer.

También aseguró que no sabe quién la dejo así porque sólo oyó que tocaron la puerta y cuando salió no había nadie, sólo la criatura que dejaron en el piso, a pesar de que hacía frío no tenía ropa y ni siquiera la dejaron en una caja o una reja.

“Es una niña de piel blanca, muy blanca cabello negro y ojos oscuros, y está muy linda, te da ternura”, comentó Moreno.

Nadie tiene idea de de cómo se va a llamar, pero algunas personas que se enteraron de este hecho y les conmovió la pequeñita opinan que, cómo nació el Día de San José "Protector de la Familia", deberían de poner Josefina.

Refirió que, como lo ordena el protocolo para estos casos, se dio parte a la Procuraduría para Niños, Niñas y La Familia (PRONNIF) mientras la bebé era trasladada en una ambulancia de las Cruz Roja al Hospital del Niño donde es valorada por médicos, y al parecer no presenta problemas de salud.

Mientras tanto la Policía Municipal busca a la madre para iniciar la carpeta de investigación y resolver este delito de abandono de personas.