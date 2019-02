Abandonan 9 diputados al PRD

Ciudad de México— Nueve diputados del PRD, entre ellos su coordinador y Mauricio Toledo, renunciaron al partido.

Tras 17 años de militancia, el líder de la bancada, Ricardo Gallardo, informó que deja al partido porque que se alejó de sus convicciones de izquierda.

"Por haberse aliado con el PRI y su pacto con México, así como con la derecha al acceder no tener candidato presidencial", argumentó en una carta.

"De la misma manera, creo que el PRD ha dejado de abrir espacios de diálogo directo entre los militantes y sobre todo con la gente, alejándolo de los valores de la solidaridad y el diálogo. Sin esos valores, ya no es un partido donde yo pueda servir".

Afirmó que durante su militancia desarrolló su convicción de izquierda y su pasión por el trabajo y el servicio.

"Durante 17 años como militante del PRD, fomenté en este partido un espacio donde servir a la gente, sobre todo a la gente de San Luis Potosí, un estado al que amo profundamente", expresó.

"Durante estos 17 años, desarrollé en el PRD mi convicción de izquierda, mi pasión por el trabajo y el servicio. Hoy, con la tranquilidad de saber que los tiempos de dios son perfectos, anuncio que mi ciclo de militancia con el PRD llega a su fin".

Los ex perredistas informaron que se asumirán como independientes.