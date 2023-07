A veces las cosas se ponen difíciles, dice De la Madrid

Ciudad de México.- El aspirante presidencial del Frente opositor, Enrique de la Madrid, anunció que dará un mensaje por redes sociales la tarde-noche de este domingo.

Por el tono que empleó en el mensaje, usuarios de redes sociales anticiparon que el priista podría dejar la contienda.

"Después de una sábado pesado, mucho trabajo y mucha reflexión, uno siempre piensa que el esfuerzo es suficiente para salir adelante, pero a veces hay muchos obstáculos y las cosas se ponen difíciles.

"Entre seis y siete de la noche quiero dar un mensaje, lo voy a dar en vivo, me gustaría que estuvieras atento, lo comentaré por mis redes", comentó De la Madrid en un mensaje en Twitter.

Hasta el momento, aspirantes de la Oposición, como las senadoras Lilly Téllez (PAN) y Claudia Ruiz Massieu (PRI) han anunciado que no continuarán en la contienda.

Antes, lo hizo el senador independiente Germán Martínez.

El argumento que han dado quienes se han bajado de la contienda del Frente Amplio por México es que se favorece a los políticos que movilizan ciudadanos y que se podrían cometer actos anticipados de campaña.

"A dos meses de definir al ganador, no hay árbitro, lineamientos técnicos, ni procedimientos delimitados. Ante estas circunstancias, ya he decido que no participaré en ese proceso, el fin no justifica los medios", anunció la semana pasada la senadora Lilly Téllez.

La coalición del Frente Amplio por México puso como condición para quienes aspiran la presentación de 150 mil firmas de apoyo.