A una semana del debate presidencial, alistan set en el INE

Ciudad de México.- Autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) alistan el escenario donde dentro de una semana debatirán las candidatas Claudia Sheinbaum (Morena-PT-PVEM) y Xóchitl Gálvez (PAN-PRI-PRD), así como el candidato Jorge Álvarez Máynez (Movimiento Ciudadano).

Se trata del primer debate presidencial de la contienda 2024, el cual se llevará a cabo el domingo 7 de abril a las 20:00 horas. Los otros dos debates están programados para el 28 de abril y el 19 de mayo.

Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Debates del INE, mostró los ajustes que se están realizando en la Sala del Consejo General del órgano electoral en la Ciudad de México, que servirá de escenario del encuentro entre las candidatas y el candidato presidenciales.

"Así se está transformando la Sala de Consejo del INE para producir el foro del primer debate INE entre las candidatas Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, y el candidato Jorge Álvarez Máynez, el próximo domingo 7 de abril, a las 8 pm", describió la consejera electoral.

El debate será moderado por Manuel López San Martín y Denise Maerker, mientras que las candidaturas tendrán el siguiente orden: Claudia Sheinbaum, Jorge Álvarez Máynez y Xóchitl Gálvez.

Consejeras electorales descartaron cambiar al periodista Manuel López San Martín como moderador del primer debate entre aspirantes presidenciales. Morena y PT llevaron al pleno del Consejo General su exigencia de nombrar a otro en su lugar, tras sus comentarios sobre Hugo López-Gatell, ex subsecretario de Salud.

Los representantes de los partidos de Oposición advirtieron que López-Gatell no es candidato, y no se puede exigir a los periodistas no criticar a ningún funcionario público.

Las consejeras señalaron que el INE ya no puede revertir la decisión, pues es una determinación firme, y sólo podría hacerlo el Tribunal Electoral federal.