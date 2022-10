¿A qué general pondrá AMLO en Economía?: Manuel Clouthier

Ciudad de México.- La militarización que se respira en México pudo haber sido lo que orilló a Tatiana a renunciar a la Secretaría de Economía, valoró su hermano Manuel Clouthier. "No puedo hablar por ella, hablo por mí. No he hablado con ella y por lo tanto no sé realmente qué es lo que en el fondo haya motivado su renuncia. Esa es una opinión mía. Creo que deben ser un cúmulo de cosas y que tiene que haber influido este punto porque, como es conocido, ella dio un posicionamiento claro, en su momento, en relación con el tema de la militarización", planteó.

"Ella ha dicho públicamente que no estaba de acuerdo con ese asunto, pero esa es mi opinión, y creo que quizá esto no sea el factor, sino la gota que derramó el vaso de agua", resumió.

Horas después de que Tatiana diera a conocer su renuncia en la conferencia mañanera, el ex diputado federal independiente afirmó en entrevista telefónica que el Gobierno perdía a la "única aliada" del sector empresarial.

-¿Qué opinión tiene de su renuncia?

"Primero, en el ámbito personal creo que a ella le debe haber costado mucho trabajo, creo que debe ser un momento difícil de ella, en todo sentido; y por otro lado, perdemos un aliado en el sector empresarial, el único aliado, diría yo, del sector privado en este Gobierno de cuarta".

-¿Qué señal envía esta renuncia?

"Ahí sí no puedo opinar en ese sentido. Mi pregunta sería ¿a qué General va a poner el Presidente ahora en la Secretaría de Economía? Esa sería la pregunta. O si les va a dar la Secretaría de Economía a los militares. Ya es lo único que falta".

-¿Recuerda haber hablado de este asunto de la militarización con su hermana?

"No. Yo con mi hermana, durante el periodo que estuvo ella en el Gobierno, prácticamente no hablé".

-¿Usted también es un crítico de la militarización?

"Por supuesto. Así lo he dejado consignado".

-¿Qué riesgo ve con la militarización?

"Es que parto de la tesis de que la militarización está planteada bajo una premisa equivocada: la premisa de que los militares son incorruptibles, y eso es totalmente falso. Sabemos desde hace mucho que las Fuerzas Armadas están infiltradas por el crimen organizado. Desde hace mucho tiempo sabemos eso, eso es claro. Entonces, darles más poder, creo que es un error. Lo que deberíamos de estar haciendo con las Fuerzas Armadas, es exigirles mayor rendición de cuentas y menos impunidad".

-Evidentemente, está en desacuerdo con lo que se aprobó esta semana en el Senado.

"Estoy en total desacuerdo".