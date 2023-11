A Morena no le importan los autónomos, afirma Xóchitl

Ciudad de México.- Morena tiene un desinterés por los órganos autónomos tras el recorte a su presupuesto avalado por comisiones en la Cámara de Diputados, señaló Xóchitl Gálvez, coordinadora del Frente Amplio por México

"A Morena no le importan los institutos autónomos", expuso ante medios de comunicación al arribar a un encuentro con panistas en Morelia, Michoacán.

La senadora comunicó que partidos de oposición buscarán la siguiente semana en el Pleno que este recorte no se concrete.

"El lunes, el PAN y el Frente Amplio van a defender que esto no pase", aseveró.

Otra preocupación que consideró relevante es que los diputados no hayan otorgado un presupuesto específico a Guerrero para recuperarse de las afectaciones del huracán "Otis" y que tampoco el Gobierno tenga un plan integral trazado.

"Hay que entrarle a todos, no hay presupuesto etiquetado. Hay que van a dejar de cobrar impuestos, hay que van a mandar, pero no veo un fondo para Acapulco, y vamos a dar la pelea el lunes para que exista ese fondo en Acapulco", sostuvo.

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, con la ratificación del recorte a los entes autónomos por 13 mil 262 millones de pesos.

Además, avaló un ajuste al gasto para estados y municipios por 7 mil 189 millones de pesos, derivado de la disminución del Derecho de Utilidad Compartida que paga Pemex al Gobierno.

El proyecto se someterá a discusión ante el pleno de la Cámara el próximo lunes.

'Estoy por separarme del cargo' En el encuentro con militantes panistas en Michoacán, informó que está en vísperas de rendir su informe como senadora, labor de la que se dijo orgullosa y a la que, aseveró, no faltó más que por enfermedad dos veces (sospecha o caso de Covid) y para atender compromisos de trabajo.

"Estoy por separarme de mi cargo como senadora con muchísimo orgullo para entrarle de lleno a lo que viene. Que me pongan solita a la señora (Sheinbaum), solita, sin montoneros. Ahí, que no le eche montón el presidente, porque son una bola de montoneros", expuso.

"Una por una se las voy a ir ganando, no me van a doblar. Han querido, ahora sí que noquearme, pero soy como Rocky 4, por más que le peguen, no la van a tumbar. Más bien Claudia me tiene miedo a mí".

'Envié precisión de citas de tesis a UNAM' Luego que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) notificó que el informe profesional de Xóchitl Gálvez no tuvo plagio, pero solicitaba precisión sobre sus citas, la aspirante presidencial comunicó que esos requerimientos le fueron enviados a la institución.

La legisladora fue cuestionada durante su gira por Michoacán sobre la decisión a su favor emitida por el Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería, a lo que insistió en que sus trabajos son originales.

"A ver, siempre dije que yo me titulé por experiencia profesional y es lo que acredita la UNAM, que los tres proyectos que presenté son reales y simplemente hay que hacer algunas referencias que faltaron, pero no hay nada grave", consideró.

Asimismo, contestó que atendió lo requerido en el dictamen emitido en torno al informe profesional presentado para obtener el grado de ingeniera.

"Un par de cosas, de equipo técnico, nada más. Ya las mandé (referencias)", aseveró.

De acuerdo con lo notificado por la máxima casa de estudios, el dictamen del Consejo Técnico de la facultad, ubicada en Ciudad Universitaria, concluyó que el trabajo que fue cuestionado en septiembre pasado en redes sociales por presunto plagio es original y sólo hizo observaciones sobre "citas ausentes".