A mí la agenda no me la dicta la mañanera: Máynez

Ciudad de México.- Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Presidencia, pidió sacar al presidente Andrés Manuel López Obrador de la contienda.

Sobre la petición de Xóchitl Gálvez ante el INE de frenar las mañaneras por considerar que le restan equidad a la contienda, Álvarez Máynez afirmó que a él no le dicta la agenda la mañanera.

"Lograron que no estuviera (el presidente en el debate), pero ahí van a meterlo de nuevo. No tienen planteamiento estratégico en la coalición PRI-PAN (...) siguen quejándose, están desquiciados. Ayer los vi con cara de panteón en el INE a los de la coalición del PRI y del PAN", apuntó.

"Yo veo poco las mañaneras, a mi la agenda no me la dicta la mañanera, la agenda me la dictan los jóvenes, los problemas de México. Ellos están obsesionados, yo tengo otra visión del país. Yo pienso que no hay que meter al presidente en la elección, pero fíjense cómo están enojados", añadió.

En este día en el que inician las campañas locales en Durango, resaltó el sello del "Movimiento Naranja" contra lo que llamó "La vieja política", como califica a los partidos que no son MC.

"El tema es el Gobierno, la marca Morena no un asunto de candidaturas porque candidatura por candidatura ya se demostró de qué estamos hechos y se va a seguir demostrando, pero hay que recordarle a la gente que Morena no es López Obrador, que Morena es Cuauhtémoc Blanco, Layda Sansores, que Morena es Cuitláhuac García, por supuesto Guerrero", opinó.

Aseveró que el debate del domingo pasado le ayudó a repuntar en la contienda y propuso un cuarto debate, pero remarcó, sólo entre punteros.

"Les decía ese día (del debate) en la noche, que como decía Juan Gabriel, 'lo que se ve no se pregunta'. Ya se demostró de qué estamos hechos y se va a seguir demostrando.

"Hagamos un cuarto debate en el que vayamos los punteros y eso nos dará realmente la oportunidad. No tengo problemas (con el formato del debate), si quieren chiflada, cantada, carreritas, que pongan el formato que quieran, yo voy a estar en todos los debates", aseguró durante su gira por Durango.

Previo a su encuentro con estudiantes de la Universidad Autónoma de Durango, ante medios de comunicación aclaró que de aceptarse su propuesta, quienes estarían en este cuarto debate serían la abanderada de Morena y sus partidos aliados, Claudia Sheinbaum, y él.

"Les propongo que haya un cuarto debate entre los dos punteros, porque estoy seguro de que la elección será entre Morena y nosotros, y que si le quieren ganar a Morena la única alternativa es Movimiento Ciudadano, entonces que nos dejen hacer los tres debates que están pactados, que por ley estamos invitados los tres y que haya un cuarto debate entre los punteros", señaló.

"Por eso yo quería debates, por eso quiero más debates, porque la gente se merece comparar, contrastar argumentos, causas, ideas y yo estoy muy contento de la posibilidad de debatir, ojalá hubiera más debates", insistió.

Sobre su desempeño en este encuentro entre los tres aspirantes a la silla presidencial organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), refirió que él emitió cuestionamientos con sustento y propuestas.

"Si alguien cuestionó con datos, con evidencia, sobre cifras de feminicidio, sobre su desempeño como Jefa de Gobierno, sobre la corrupción en la compra de medicamentos, fui yo, y lo que les diría es que ahora están muy preocupados los de la comentocracia, o como diría el clásico 'la mafia del poder' porque nada más hay un debate entre dos", sostuvo.

Al aprovechar el foco de las cámaras y la atención de periodistas, acusó que autoridades han tratado de bloquearlo de universidades públicas, por lo que dijo, ha buscado que los estudiantes de estas instituciones puedan entrar a sus eventos en sedes particulares.

Esto, aseveró, ha ocurrido en Tabasco, Baja California y el Estado de México.