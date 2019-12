A Lalo le robaron su niñez: 'Me traían distribuyendo droga'

Aguascalientes— Eduardo, tiene 12 años de edad y es el más pequeño de los internos de un centro de Rehabilitación en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes.

Lalo era utilizado por una pareja para trasladar droga de un municipio a otro.

“Me traían distribuyendo droga, en una mochila, me la traía de San Pancho para acá y luego la llevaba y la traía...

Como empecé a distribuir, pues ahí un amigo, pues me dijo así y así está la movida; y le dije nel pos ta fácil verdad y me dijo no, y ya de ahí se me hizo fácil y lo agarré como un juego y ya”

De acuerdo con el director del Centro de Rehabilitación, Rodolfo Dávila, el pequeño traía la droga en su mochila

“Se venía en combi, en una mochilita de la escuela con una cachuchita; y ahí traía droga de San Pancho a Pabellón, quien iba a imaginar”

Eduardo, aparte de llevar la droga también la consumía.

“No pues nos conocimos en una loquera nomas”- ¿Tú consumías drogas? Sí, puro cristal.

- ¿A los cuántos años empezaste a consumir el cristal? A los 11”

Al menor le pagaban con dosis de cristal para que se siguiera drogando por distribuir la droga de San Francisco de los Romos a Pabellón de Arteaga.

“-¿Qué te hacía esa droga, cuéntame?

No pues yo me sentía más que los demás. Yo me sentía más fuerte y más de todo”

A decir del director del Centro de Rehabilitación, los padres de Lalo también presuntamente son adictos a las drogas.... Y no hacían cargo ni de él ni de sus hermanos, otra de sus hermanas de 17 años de edad también consumía drogas y la rescató cinco días antes de sacar a Lalo de la casa en donde lo tenían, pero la adolescente actualmente se encuentra en otro centro de rehabilitación en Aguascalientes; mientras otro de sus hermanos de 16 años, quien también consumía drogas, murió después de recibir una golpiza hace aproximadamente un año y medio.