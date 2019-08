A fondo, investigación sobre 'Estafa maestra'

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ha dado la instrucción para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entregue a la Fiscalía General de la República (FGR) toda la información que requiera para la investigación sobre la "Estafa Maestra".

Cuestionado en su conferencia de prensa sobre el caso, por el que ya se ordenó a la exsecretaria Rosario Robes acudir a una audiencia de imputación y en el que están implicadas más de 10 dependencias federales, el mandatario ofreció cero corrupción e impunidad y no solapar a nadie.

"Se está apoyando a la FGR en todo lo que nos soliciten, porque la FGR tiene abiertas investigaciones en este caso y todos los informes que tienen que ver con datos de inteligencia financiera, hay la instrucción precisa a Santiago Nieto (titular de la UIF) de que se entregue toda la información y la FGR va a resolver", aseguró.

"No hay impunidad para nadie. Hay que esperar nada más que concluyan las investigaciones y los procesos legales".

"¿Se investigará al resto de los funcionarios?", se le preguntó.

"La Fiscalía está haciendo la investigación y amplia, sin limitaciones. Tengo la información de que se retomó esta investigación y se amplió", respondió.

"Pero, como se dice en estos casos, lo que resulte de esta investigación, sin límites, todos los que puedan estar implicados. Se llama a declarar, ese es el procedimiento, y de esa forma van saliendo hipótesis, y se siguen las investigaciones para que haya justicia y se tome en cuenta a todos los implicados, que no haya protección para nadie, pero eso corresponde a la Fiscalía y nosotros aportar toda la información que nos soliciten".

La "Estafa Maestra" es un esquema en el que, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la FGR, se emplearon más de una decena de dependencias federales para desviar 5 mil 875 millones de pesos a través de la simulación de contratos con instituciones educativas.

El pasado 6 de mayo, el fiscal Alejandro Gertz informó que este caso lo investigaban por delitos de Estado y delincuencia organizada, este último con prisión preventiva oficiosa.

Robles es ahora el personaje de más alto perfil que ha sido imputado por la FGR en este caso.